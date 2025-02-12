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12 февраля 2025 года 10:25

Возможно продолжение подъема индекса Мосбиржи в среду - "Алор Брокер"

Возможно продолжение подъема индекса Мосбиржи в среду, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций во вторник возобновил уверенный рост, прибавив с учетом вечерних торгов 1,4%, в среду с утра рост составляет еще более полпроцента, - отмечает эксперт в комментарии. - Таким образом, можно говорить о том, что сильное сопротивление 3000 пунктов по индексу Мосбиржи пробито. Теперь рынку нужны позитивные новости, чтобы резко ускорить подъем. В отсутствии яркого позитива и негатива, повышение будет плавным, с периодическими фиксациями спекулятивной прибыли".

На взгляд Антонова, в среду большую роль сыграют данные по инфляции: если рост цен продолжит замедление, инвесторы встретят это с позитивом, поскольку именно на эти данные в пятницу будут опираться директора ЦБ при принятии решения по ключевой ставке.

"В целом же судьба рынка может определиться в пятницу, когда ЦБ огласит решение по ключевой ставке, - считает аналитик. - Даже нейтральная риторика регулятора может привести к усилению восходящего движения. На политику мы не стали бы делать ставки - процесс урегулирования украинской проблемы будет небыстрым, и периодически мы будем видеть как позитивные, так и негативные вбросы информации".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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