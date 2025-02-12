Рубль может закрепиться в районе 12,8-13,1 руб. за юань к концу текущей недели - ПСБ

Курс пары юань/рубль может закрепиться в районе 12,8-13,1 руб. за юань к концу текущей недели, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

Укрепление рубля связывают с высокими январскими ценами на сырье, однако не менее важная причина - выраженная сезонная ограниченность активности импортеров, на фоне жесткой денежно-кредитной политики, указывает аналитик. Кроме того, отмечает он, продолжает усиливаться позитивный новостной фон, обещающий снижение геополитической напряженности, и этот фактор сейчас играет существенную роль на стороне рубля.

"Таким образом мы не исключаем умеренный уход курса и к более низким значениям (в район 12,8 руб. за юань). Однако, с учетом высокой активности бюджетных расходов в начале года (в январе рост на 74% г/г при дефиците 0,8% ВВП, что превысило годовой план в 0,5%), очень вероятно усиление импорта в ближайшее время, что вместе с сохраняющимся санкционным давлением определяет текущее укрепление рубля скорее как локальное, - пишет Попов в материале банка. - Мы понижем краткосрочный целевой диапазон по курсу и к концу недели допускаем его закрепление в районе 12,8-13,1 руб. за юань".

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