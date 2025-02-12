Позитив на рынке акций РФ, скорее всего, сохранится в среду - ПСБ

Позитивное настроение на российском рынке акций, скорее всего, сохранится в течение торговой сессии в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ждем сохранения спроса на ключевые "фишки" и развития повышательного движения индекса Мосбиржи. Целевым по индексу, по нашим оценкам, на среду видим диапазон 3020-3070 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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