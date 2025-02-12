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12 февраля 2025 года 09:10

Цены на нефть снижаются в среду

Индексы США закрылись без единой динамики во вторник. Фондовые индексы стран АТР преимущественно поднимаются на торгах в среду. Цены на нефть снижаются в среду утром, Brent торгуется около $76,7 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили со слабыми и разнонаправленными изменениями сессию во вторник, участники рынка оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Федрезерв не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, заявил Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената. Он добавил, что экономика США остается сильной, а рынок труда, который был перегретым, немного "остыл" и является устойчивым. Он добавил, что инфляция приблизилась к цели ФРС в 2%, но остается несколько повышенной.

"Поскольку денежно-кредитная политика в данный момент является существенно менее ограничительной, чем она была, и экономика США остается сильной, нам не нужно спешить с корректировкой нашего подхода", - сказал Пауэлл.

Федрезерв опустил ставку на 100 базисных пунктов с сентября по декабрь 2024 года - до текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Регулятор не стал менять ставку на январском заседании.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хаммак считает уместным удерживать процентные ставки стабильными в течение "некоторого времени" в ожидании дальнейшего прогресса в плане замедления инфляции.

"Мы достигли хорошего прогресса, но инфляция пока далека от цели в 2%, - сказала она. - Пока рынок труда остается сильным, я хотела бы дождаться всесторонних свидетельств того, что инфляция на постоянной основе возвращается к 2%, прежде чем снова корректировать денежно-кредитную политику".

Акции Coca-Cola Co. (SPB: KO) подорожали на 4,8% и стали лидером роста в составе индекса Dow Jones после того, как крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 11%, выручку - на 6%.

Цена бумаг Humana Inc. (SPB: HUM) опустилась на 3,4%, хотя американский страховщик в четвертом квартале увеличил выручку на 10%, сильнее прогнозов рынка.

Американский производитель косметики и парфюмерии Coty Inc. (SPB: COTY) в прошлом финквартале снизил выручку на 3,3%, а также ухудшил годовой прогноз. Капитализация компании упала на 9,2%.

Рыночная стоимость DuPont de Nemours Inc. (SPB: DD) выросла на 6,8%. Американская химическая компания увеличила чистый убыток в прошлом квартале из-за разовых факторов, однако ее скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка.

Marriott International (SPB: MAR), оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, в четвертом квартале 2024 года сократил чистую прибыль, и цена бумаг компании снизилась на 5,4%.

Акции WK Kellogg (MOEX: KLG) подорожали на 4,1%. Американский производитель сухих завтраков и снеков увеличил чистую прибыль в четвертом квартале на 26,7%, а его скорректированная прибыль в расчете на акцию превзошла ожидания рынка.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,28% и составил 44593,65 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,03% - до 6068,5 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,36% и составил 19665,04 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются на торгах в среду.

Инвесторы оценивают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената, состоявшееся накануне. Пауэлл заявил, что Федрезерв не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, и добавил, что экономика США остается сильной, а рынок труда немного "остыл" и является устойчивым.

"Поскольку денежно-кредитная политика в данный момент является существенно менее ограничительной, чем она была, и экономика США остается сильной, нам не нужно спешить с корректировкой нашего подхода", - сказал Пауэлл.

В среду Пауэлл выступит в Палате представителей.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 мск потерял менее 0,1%, гонконгский Hang Seng подскочил на 1,5%.

Участники рынка ожидают, что власти Китая примут меры для поддержки потребительских расходов и привлечения иностранных инвестиций в преддверии ежегодного заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

В числе лидеров роста в составе Hang Seng находятся бумаги Alibaba (SPB: BABA) Group, подскочившие на 7% на слухах о партнерстве с Apple Inc. (SPB: AAPL) с целью внедрения функций искусственного интеллекта в смартфоны для китайских пользователей.

Также на 7% дорожают акции BYD Co. Китайский автопроизводитель сообщил о намерении бесплатно оснащать продвинутыми системами помощи водителю практически все свои будущие модели. Её система God''s Eye будет включена в стандартную комплектацию всех моделей стоимостью выше 100 тыс. юаней, а также в некоторые более бюджетные модели, включая популярную в Китае модель хэтчбека Seagull.

Активный рост в Гонконге демонстрируют бумаги Lenovo Group (на 4,6%) и Geely Automobile (на 4,2%), тогда как капитализация Meituan (SPB: 3690) снижается на 6,9%, Baidu - на 2,9%, JD.com - на 2,3%.

Японский Nikkei 225 поднимается на 0,33%.

Лидером роста на бирже в Токио выступают акции M3 Inc., взлетевшие на 20%.

Котировки акций Fujikura подскочили на 12% после того, как производитель электрооборудования отчитался о росте чистой прибыли за девять месяцев по декабрь на 65% в годовом выражении, до 59,1 млрд иен ($380 млн).

Цена бумаг Sumitomo Electric Industries повысились на 5,2%, Furukawa Electric - на 4,6%, SoftBank Corp. - на 4,2%, Canon Inc. - на 3,6%. Тем временем капитализация Canon Inc. упала на 13,4%, Toray Industries - на 10,9%, Sumco Corp. - на 8%, Nissan Motor Co. - на 6,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 0,3%,

Стоимость акций Samsung Electronics опустилась на 0,2%, Hyundai Motor и SK Hynix - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,6%.

Цена бумаг горнодобывающей компании BHP поднимается на 0,1%, Rio Tinto - снижается на 0,6%.

Цены на нефть снижаются в среду после публикации данных Американского института нефти (API), показавших резкий рост запасов в США.

Согласно оценкам API, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 9,043 млн баррелей. Такой рост является максимальным с марта.

Официальные данные о резервах энергоносителей в США будут обнародованы в среду, в 18:30 мск.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $76,68 за баррель, что на $0,32 (0,42%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,13 (1,5%), до $77 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,35 (0,48%), до $72,97 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1 (1,4%), до $73,32 за баррель.

В среду рынок также ждет публикации ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку. Кроме того, трейдеры продолжают следить за заявлениями президента США Дональда Трампа, как относительно торговых пошлин, так и геополитики.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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