.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в 2024 году выросло на 4,6%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 8,2% после повышения на 3,5% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году показатель вырос на 4,6%. Данные за прошлый год оказались лучше ожиданий экономистов, которые предусматривали рост на 4,3%
 
Экономики ЕАЭС до 2030 года будут расти по 4,5% в год
Динамика роста экономик стран ЕАЭС (в объединение входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) до 2030 года может быть выше 4,5% ежегодно. Это следует из статьи экспертов института народохозяйственного прогнозирования РАН "Возможности...
 
Услугами самозанятых пользуются 18% компаний РФ
Чаще всего самозанятые граждане привлекают к оказанию услуг в сфере строительства, IT и транспортно-логистической отрасли, говорится в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, с которым ознакомилась "Российская газета". По...
 
Сервисы такси заявили о трудностях внедрения льгот для проезда с детьми
В запуске льготных тарифов на перевозки многодетных семей в такси агрегаторы таких услуг нашли ряд сложностей – начиная от отсутствия в законодательстве механизма госрегулирования цен и заканчивая нехваткой вместительных автомобилей., пишут...
 
12 февраля 2025 года 09:39

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся опасений затяжного периода высоких процентных ставок в России, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили со слабыми и разнонаправленными изменениями сессию во вторник, участники рынка оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Федрезерв не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, заявил Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената. Он добавил, что экономика США остается сильной, а рынок труда, который был перегретым, немного "остыл" и является устойчивым. Он добавил, что инфляция приблизилась к цели ФРС в 2%, но остается несколько повышенной.

"Поскольку денежно-кредитная политика в данный момент является существенно менее ограничительной, чем она была, и экономика США остается сильной, нам не нужно спешить с корректировкой нашего подхода", - сказал Пауэлл.

В свою очередь глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хаммак считает уместным удерживать процентные ставки стабильными в течение "некоторого времени" в ожидании дальнейшего прогресса в плане замедления инфляции. "Мы достигли хорошего прогресса, но инфляция пока далека от цели в 2%, - сказала она. - Пока рынок труда остается сильным, я хотела бы дождаться всесторонних свидетельств того, что инфляция на постоянной основе возвращается к 2%, прежде чем снова корректировать денежно-кредитную политику".

Федрезерв опустил ставку на 100 базисных пунктов с сентября по декабрь 2024 года - до текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Регулятор не стал менять ставку на январском заседании.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются на торгах в среду. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 мск потерял менее 0,1%, гонконгский Hang Seng подскочил на 1,5%. Участники рынка ожидают, что власти Китая примут меры для поддержки потребительских расходов и привлечения иностранных инвестиций в преддверии ежегодного заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Японский Nikkei 225 растет на 0,33%. Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,6%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в среду после публикации данных Американского института нефти (API), показавших резкий рост запасов в США. Согласно оценкам API, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 9,043 млн баррелей. Такой рост является максимальным с марта. Официальные данные о резервах энергоносителей в США будут обнародованы в среду, в 18:30 мск.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $76,72 за баррель, что на 0,36% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 1,5%, до $77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,4%, до $73,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 1,4%, до $73,32 за баррель.

В среду рынок также ждет публикации ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку. Кроме того, трейдеры продолжают следить за заявлениями президента США Дональда Трампа, как относительно торговых пошлин, так и геополитики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник лишь немного снизилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 22,591 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,216 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 февраля вырос на 0,26% и составил 107,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,28%, поднявшись до 991,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+1,34%), "Почта России БО-002P-01" (+0,88%) и "Группа ЛСР БО-001P-07" (+0,62%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,07%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,07%) и "РЖД-001P-06R" (-0,03%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение выпуска облигаций серии 001P-36R со сроком обращения 3 года 8 месяцев (1 тыс. 380 дней) объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 5 февраля за час без премаркетинга. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 19,95% годовых до погашения.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 1,93 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 февраля. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена на уровне 25% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 28,08% годовых, купоны ежемесячные.

ПАО "Сбербанк" 11 февраля начал размещение выпуска 5-летних дисконтных облигаций серии 001Р-SBERD4 объемом до 20 млрд рублей. Размещение продлится 3 дня. Цена размещения составит 48% от номинальной стоимости бумаг. Доходом по облигациям станет разница между их номинальной стоимостью и ценой размещения (дисконт). Выплата купонного дохода не предусмотрена.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 1-12-го ежемесячных купонов 10-летних облигаций серии БО-П-16 с офертой через год объемом 5 млрд рублей на уровне 21,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 11 февраля без премаркетинга. Техразмещение начнется 13 февраля.

ПАО "Промсвязьбанк" установило финальный ориентир ставки 1-го купона годовых облигаций серии 003P-11 объемом не более 8 млрд рублей на уровне 22,3% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 24,24% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 февраля. Техразмещение запланировано на 14 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам без прохождения тестирования.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 48-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 10,52% годовых и 9-го купона бондов серии 001P-08R - в размере 22,3% годовых. Компания разместила выпуски 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения бондов - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставки 2-140-го купонов рассчитываются как индекс потребительских цен + 1%. Выпуск 15-летних облигаций серии 001P-08R объемом 12 млрд рублей был размещен в феврале 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,8% годовых. Ставки 2-20-го купонов рассчитываются как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочей день, предшествующий дате начала купона, и 1,3%. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 74-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 27,25% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на дату начала предыдущего купона, плюс 6,25% годовых. Купоны выплачиваются ежемесячно.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 35-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 26% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставки 5-36-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) выкупила по оферте 4 млн 606,175 тыс. облигаций серии 002Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 50 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 9,21% займа. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 50 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 15-16-го полугодовых купонов перед офертой была установлена на уровне 14% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 февраля 2025 года 13:23
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Сбербанка
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Сбербанка с прогнозной ценой 365 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. "Результаты Сбера за январь 2025 года по РПБУ выглядят скорее нейтрально для котировок акций банка, поскольку основным фактором, влияющим на их динамику в...    читать дальше
.
12 февраля 2025 года 12:53
"Финам" сохраняет рейтинг акций Tesla на уровне "продавать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Tesla на уровне "продавать" с целевой ценой $245 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 30%, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции Tesla раллировали после победы Дональда Трампа на выборах, однако уже к концу 2024 года импульс роста иссяк, и...    читать дальше
.
12 февраля 2025 года 12:28
Прогнозная цена акций Группы Позитив на горизонте года - 1700 руб. - Freedom Finance Global
Прогнозная стоимость акций "Группы Позитив" на горизонте года составляет 1700 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Окончательные операционные итоги за прошлый финансовый год (ф.г.), который для компании завершится 31 марта, будут...    читать дальше
.
12 февраля 2025 года 12:02
Акции Аэрофлота, вероятно, переоценены рынком в текущий момент - "БКС МИ"
Акции "Аэрофлота" в настоящее время, вероятно, переоценены рынком, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова. Аэрофлот представил операционные результаты за январь 2025 года. С точки зрения объемов пассажироперевозок компания, возможно, подошла к "плато" и...    читать дальше
.
12 февраля 2025 года 11:30
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций МДМГ на уровне 1100 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") на уровне 1100 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. "Мы положительно оцениваем операционные результаты эмитента за 2024 год. На наш...    читать дальше
.
12 февраля 2025 года 10:57
Акции Группы Позитив останутся под давлением - "КИТ Финанс Брокер"
Акции "Группы Позитив" останутся под давлением, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер". "Группа Позитив" представила слабые операционные результаты за 2024 год: выручка компании за 2024 год составила 25,5 млрд рублей, показав рост на 15% г/г. Это существенно ниже прогнозов компании - 30-36 млрд...    читать дальше
.
12 февраля 2025 года 10:42
Сохраняются благоприятные условия для увеличения в портфеле доли длинных ОФЗ с фиксированным купоном - ПСБ
Сохраняются благоприятные условия для увеличения в портфеле доли длинных ОФЗ с фиксированным купоном, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "Индекс RGBI во вторник незначительно скорректировался: -0,21 п., 103,11 пункта. В преддверии заседания ЦБ под давлением...    читать дальше
.
12 февраля 2025 года 10:25
Возможно продолжение подъема индекса Мосбиржи в среду - "Алор Брокер"
Возможно продолжение подъема индекса Мосбиржи в среду, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Российский рынок акций во вторник возобновил уверенный рост, прибавив с учетом вечерних торгов 1,4%, в среду с утра рост составляет еще более...    читать дальше
.
12 февраля 2025 года 10:20
Рубль утром укрепляется в паре с юанем, несмотря на снижение нефти
Москва. 12 февраля. Китайский юань немного опускается на Московской бирже утром в среду; рубль укрепляется, несмотря на понижение нефти.    читать дальше
.
12 февраля 2025 года 10:08
Рубль может закрепиться в районе 12,8-13,1 руб. за юань к концу текущей недели - ПСБ
Курс пары юань/рубль может закрепиться в районе 12,8-13,1 руб. за юань к концу текущей недели, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. Укрепление рубля связывают с высокими январскими ценами на сырье, однако не менее важная причина - выраженная...    читать дальше
.
12 февраля 2025 года 09:47
Позитив на рынке акций РФ, скорее всего, сохранится в среду - ПСБ
Позитивное настроение на российском рынке акций, скорее всего, сохранится в течение торговой сессии в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Ждем сохранения спроса на ключевые "фишки" и развития повышательного движения индекса...    читать дальше
.
12 февраля 2025 года 09:31
Индекс Мосбиржи может продолжить рост на торгах в среду - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи в настоящее время обладает потенциалом продолжения подъема, ближайший краткосрочный ориентир вверх составляет 3060 пунктов, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. "Наши ожидания прорыва нудного зимнего боковика в границах 2900-3000 пунктов...    читать дальше
.
12 февраля 2025 года 09:12
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти; - индекс потребительских цен США в январе; - выступление главы ФРС Пауэлла; - отчет Минэнерго США по запасам нефти и...    читать дальше
.
12 февраля 2025 года 09:10
Цены на нефть снижаются в среду
Индексы США закрылись без единой динамики во вторник. Фондовые индексы стран АТР преимущественно поднимаются на торгах в среду. Цены на нефть снижаются в среду утром, Brent торгуется около $76,7 за баррель.    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 19:40
Рынок акций РФ поднялся к 3020п по индексу МосБиржи после локальной коррекции
Москва. 11 февраля. Рынок акций РФ во вторник вырос после локальной коррекции из-за фиксации прибыли игроками в связи с опасениями, что вопрос урегулирования конфликта вокруг Украины может оказаться более продолжительным, чем ожидалось ранее; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent подрос к $76,8 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район 3020 пунктов после утренней просадки в район 2980 пунктов; в лидерах роста выступили акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+3%) и ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+3,1%), аутсайдерами стали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-7,3%) из-за возможного моратория на выплату дивидендов.    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.