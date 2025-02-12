Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся опасений затяжного периода высоких процентных ставок в России, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили со слабыми и разнонаправленными изменениями сессию во вторник, участники рынка оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Федрезерв не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, заявил Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената. Он добавил, что экономика США остается сильной, а рынок труда, который был перегретым, немного "остыл" и является устойчивым. Он добавил, что инфляция приблизилась к цели ФРС в 2%, но остается несколько повышенной.

"Поскольку денежно-кредитная политика в данный момент является существенно менее ограничительной, чем она была, и экономика США остается сильной, нам не нужно спешить с корректировкой нашего подхода", - сказал Пауэлл.

В свою очередь глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хаммак считает уместным удерживать процентные ставки стабильными в течение "некоторого времени" в ожидании дальнейшего прогресса в плане замедления инфляции. "Мы достигли хорошего прогресса, но инфляция пока далека от цели в 2%, - сказала она. - Пока рынок труда остается сильным, я хотела бы дождаться всесторонних свидетельств того, что инфляция на постоянной основе возвращается к 2%, прежде чем снова корректировать денежно-кредитную политику".

Федрезерв опустил ставку на 100 базисных пунктов с сентября по декабрь 2024 года - до текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Регулятор не стал менять ставку на январском заседании.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются на торгах в среду. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 мск потерял менее 0,1%, гонконгский Hang Seng подскочил на 1,5%. Участники рынка ожидают, что власти Китая примут меры для поддержки потребительских расходов и привлечения иностранных инвестиций в преддверии ежегодного заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Японский Nikkei 225 растет на 0,33%. Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,6%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в среду после публикации данных Американского института нефти (API), показавших резкий рост запасов в США. Согласно оценкам API, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 9,043 млн баррелей. Такой рост является максимальным с марта. Официальные данные о резервах энергоносителей в США будут обнародованы в среду, в 18:30 мск.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $76,72 за баррель, что на 0,36% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 1,5%, до $77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,4%, до $73,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 1,4%, до $73,32 за баррель.

В среду рынок также ждет публикации ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку. Кроме того, трейдеры продолжают следить за заявлениями президента США Дональда Трампа, как относительно торговых пошлин, так и геополитики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник лишь немного снизилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 22,591 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,216 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 февраля вырос на 0,26% и составил 107,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,28%, поднявшись до 991,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+1,34%), "Почта России БО-002P-01" (+0,88%) и "Группа ЛСР БО-001P-07" (+0,62%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,07%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,07%) и "РЖД-001P-06R" (-0,03%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение выпуска облигаций серии 001P-36R со сроком обращения 3 года 8 месяцев (1 тыс. 380 дней) объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 5 февраля за час без премаркетинга. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 19,95% годовых до погашения.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 1,93 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 февраля. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена на уровне 25% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 28,08% годовых, купоны ежемесячные.

ПАО "Сбербанк" 11 февраля начал размещение выпуска 5-летних дисконтных облигаций серии 001Р-SBERD4 объемом до 20 млрд рублей. Размещение продлится 3 дня. Цена размещения составит 48% от номинальной стоимости бумаг. Доходом по облигациям станет разница между их номинальной стоимостью и ценой размещения (дисконт). Выплата купонного дохода не предусмотрена.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 1-12-го ежемесячных купонов 10-летних облигаций серии БО-П-16 с офертой через год объемом 5 млрд рублей на уровне 21,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 11 февраля без премаркетинга. Техразмещение начнется 13 февраля.

ПАО "Промсвязьбанк" установило финальный ориентир ставки 1-го купона годовых облигаций серии 003P-11 объемом не более 8 млрд рублей на уровне 22,3% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 24,24% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 февраля. Техразмещение запланировано на 14 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам без прохождения тестирования.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 48-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 10,52% годовых и 9-го купона бондов серии 001P-08R - в размере 22,3% годовых. Компания разместила выпуски 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения бондов - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставки 2-140-го купонов рассчитываются как индекс потребительских цен + 1%. Выпуск 15-летних облигаций серии 001P-08R объемом 12 млрд рублей был размещен в феврале 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,8% годовых. Ставки 2-20-го купонов рассчитываются как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочей день, предшествующий дате начала купона, и 1,3%. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 74-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 27,25% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на дату начала предыдущего купона, плюс 6,25% годовых. Купоны выплачиваются ежемесячно.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 35-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 26% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставки 5-36-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) выкупила по оферте 4 млн 606,175 тыс. облигаций серии 002Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 50 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 9,21% займа. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 50 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 15-16-го полугодовых купонов перед офертой была установлена на уровне 14% годовых.