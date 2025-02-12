Индекс Мосбиржи может продолжить рост на торгах в среду - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи в настоящее время обладает потенциалом продолжения подъема, ближайший краткосрочный ориентир вверх составляет 3060 пунктов, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Наши ожидания прорыва нудного зимнего боковика в границах 2900-3000 пунктов оправдались, ориентиром на февраль был выход вверх. Конечно, геополитическая и монетарная составляющая курса рынка акций полна неопределенностей, но именно на ожиданиях послабления на внешнем контуре и повышенной вероятности завершения жесткого цикла денежно-кредитной политики ЦБ РФ со дна декабря и шла резкая переоценка рынка", - пишет аналитик.

Индекс Мосбиржи в среду по инерции способен вновь обновить локальные максимумы, ближайший краткосрочный ориентир вверх - 3060 пунктов, считает Зельцер. "Далее есть важное препятствие в области 3200 пунктов, и без форс-мажоров это уже уровень на начало весны", - указывает он. В среду вечером ожидается еженедельная статистика по инфляции: если там не будет эксцессов, а продолжится умеренное замедление темпа роста потребительских цен, то рынок ее даже не заметит и продолжит двигаться вверх, уверен аналитик.

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