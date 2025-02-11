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11 февраля 2025 года 19:00

Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 11 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,05% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,21% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,99% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 65,89% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,64% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 3 базисных пункта, до 71,57% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта - до 32,18% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 7 базисных пунктов - до 68,23% от номинала (доходность опустилась на 2 базисных пункта, составив 21,27% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая сохранилась вблизи отметки 66,71% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, до 15,48% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций во вторник демонстрируют умеренное снижение, негативно отреагировав на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената Конгресса США.

Федеральная резервная система (ФРС) не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената. "Поскольку денежно-кредитная политика в данный момент является существенно менее ограничительной, чем она была, и экономика США остается сильной, нам не нужно спешить с корректировкой нашего подхода", - сказал Пауэлл.

"Мы понимаем, что слишком быстрое или чрезмерное смягчение политики может подорвать прогресс в замедлении инфляции. В то же время, слишком медленное или недостаточное смягчение может вызвать ненужное ухудшение экономической активности и занятости. При рассмотрении степени и сроков дальнейших корректировок целевого диапазона ставки ФРС будет оценивать поступающие данные, перспективы экономики и баланс рисков", - заявил он.

Федрезерв опустил ставку на 100 базисных пунктов с сентября по декабрь 2024 года - до текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Регулятор не стал менять ставку на январском заседании.

Пауэлл отметил, что экономика США остается сильной, а рынок труда, который был перегретым, немного "остыл" и является устойчивым. Он добавил, что инфляция приблизилась к цели ФРС в 2%, но остается несколько повышенной. "Если экономика будет оставаться сильной, а устойчивое движение инфляции к целевому показателю не продолжится, мы можем сохранять нашу политику ограничительной дольше, - сказал Пауэлл. - Если произойдет неожиданное ослабление рынка труда, или инфляция будет замедляться быстрее, чем ожидается, мы, соответственно, смягчим политику".


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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