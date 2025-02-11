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11 февраля 2025 года 18:03
"Финам" сохраняет рейтинг акций Merck на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Merck & Co. с прогнозной стоимостью $119,1 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 36,4% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Компания отчиталась за четвертый квартал с превышением ожиданий и по выручке, и по чистой прибыли, хотя прогнозы эмитента на 2025 год не впечатлили инвесторов, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - Продажи блокбастера Keytruda не разочаровали и вплотную приблизились к $30 млрд по итогам прошедшего года. После недавней просадки эмитент выглядит весьма недооцененным с фундаментальной точки зрения - дисконт относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S и P/S (NTM) составляет 36,4%". Merck & Co - базирующаяся в США транснациональная компания сектора здравоохранения, одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-MERCK-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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