Золото может подорожать до $3000 за тройскую унцию - Freedom Finance Global

Золото может подорожать до $3000 за тройскую унцию, полагает аналитик Freedom Finance Global

Наталья Мильчакова.

"По данным ЦБ РФ, запасы золота в коммерческих банках на начало 2025-го сократились вдвое год к году, до минимума с июля 2022 года на уровне 325,4 млрд руб., - отмечает эксперт. - Это эквивалентно объему менее 40 тонн. Большинство данных активов размещено на специальных банковских счетах юрлиц. Скорее всего, сокращение запасов связано с тем, что бизнес предпочитает привлекать финансирование за счет продажи золота, а не получения слишком дорогих кредитов. Также снижению запасов банков способствует вывоз драгметалла за границу на фоне валютных ограничений".

Кроме того, динамику показателя определяет спрос на физическое золото со стороны ювелирной промышленности и частных инвесторов, указывает Мильчакова. В условиях глобальной неопределенности инвесторы предпочитают рискованным активам доллар США или золото.

"В условиях ожидаемого введения повышенных пошлин на импорт в США из Мексики и Канады, а также уже действующих тарифов для Китая и всего объема стали и алюминия, поставляемого в Штаты, доллар начал слабеть, - констатирует аналитик. - В свою очередь, цены на золото продолжают штурмовать исторические максимумы. Краткосрочно их динамика будет зависеть от решений ФРС в отношении ключевой ставки, но долгосрочный тренд останется восходящим. По нашему прогнозу, в первом полугодии цена золота может превысить $3000 за тройскую унцию".

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