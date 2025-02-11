Курс пары рубль/юань вряд ли выйдет из торгового диапазона 13,0-13,6 руб./юань в ближайшие недели - "Финам"

Курс пары рубль/юань вряд ли выйдет из торгового диапазона 13,0-13,6 руб./юань в ближайшие недели, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин.

Правда, в этот процесс может вмешаться такой внешний фактор, как динамика доллара к юаню - волатильность по этой валютной паре может вырасти, поскольку США ввели новые торговые тарифы на товары, импортируемые из КНР, а китайские власти ответили схожими контрмерами, полагает эксперт.

"В перспективе ближайшего месяца мы ждем сохранения стабильности по курсу рубля, - прогнозирует Потавин. - Пара USD/RUB видимо будет торговаться в районе 96-100 руб./$1/ Ближе к весне курс рубля вернется в район 100-102 руб./$1, поскольку притока валюты на внутренний рынок может не хватить для реализации отложенного спроса со стороны импортеров".

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