ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 324 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 324 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича.

"Сбер хорошо начал 2025 год: в январе крупнейший банк страны заработал 133 млрд рублей (+15,8% к январю прошлого года), - отмечает эксперт. - Наши опасения по росту кредитного риска и снижению маржинальности пока не оправдываются - чистые процентные доходы выросли на 9%, а чистые комиссионные - на 3% за счет роста масштабов бизнеса. Заметный вклад в рост прибыли внесла и снизившаяся стоимость риска, составившая 1,8% против 1,9% годом ранее. Снижение кредитных портфелей юрлиц на 0,8% и физлиц на 0,5% выглядит умеренно и направлено на поддержание уровня достаточности капитала".

Эксперт повысил прогноз по прибыли Сбербанка на 2025 год с 1,4-1,5 трлн руб. до 1,5 трлн руб.

"Мы по-прежнему считаем акции банка интересными к покупке. Целевая цена "обычки" на горизонте 12 месяцев составляет 324 рубля. Допускаем возможность повышения целевой цены в будущем", - заключает Грицкевич.

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