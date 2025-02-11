Акции Сбербанка по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Сбербанк представил хороший финансовый результат за январь 2025 года в условиях сокращения кредитования, - отмечают эксперты. - Положительное влияние на чистую прибыль оказало существенное снижение расходов на резервы и переоценка кредитов. Снижение корпоративного кредитования Сбербанка в январе в качестве прокси на всю банковскую систему в целом выступает положительным моментом, свидетельствующим об эффективности текущей денежно-кредитной политики Банка России по борьбе с инфляцией и возможности в дальнейшем перейти к ее смягчению. По нашему мнению, акции Сбербанка остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора".

Ранее Сбербанк представил сокращенные результаты по РСБУ за январь 2025 года: чистая прибыль выросла на 15,5% год к году, достигнув 132,9 млрд рублей, при рентабельности капитала 22,2%. Операционные расходы за январь выросли на 12,9% год к году, достигнув 68,1 млрд рублей. Отношение расходов к доходам составило 24,8%. С начала года чистый процентный доход вырос на 9,4% год к году, достигнув 231,5 млрд рублей, благодаря росту объема работающих активов по сравнению с аналогичным периодом года ранее.

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