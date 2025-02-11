S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6000-6120п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6000-6120 пунктов во вторник при высоком уровне волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

"S&P 500 завершил сессию 10 февраля ростом, но расширения ралли не произошло, - отмечает эксперт. - Более того, доля акций индекса, находящихся выше 20-дневных средних, сократилась с 54% до 52%. Ухудшение внутренних характеристик ралли сигнализирует о необходимости проявлять осторожность при совершении покупок. Индикатор RSI остается в нейтральной области. На предстоящую сессию прогнозируем высокий уровень волатильности. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на движение S&P 500 в диапазоне 6000-6120 пунктов".

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