Рубль днем уверенно растет в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 11 февраля. Юань существенно дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль уверенно растет на фоне дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,9405 руб., что на 16,95 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 63 копейки, до 97,29 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 31 копейку, до 100,57 руб./EUR1.

Курс рубля к юаню будет, скорее всего, находиться в первом полугодии 2025 года в диапазоне 13,3 - 14,5 руб./юань, говорится в стратегии инвесткомпании "КИТ Финанс Брокер".

"Во второй половине 2024 года произошла девальвация рубля относительно юаня до уровня 15 рублей, чему способствовали санкции против Газпромбанка, которые США ввели в ноябре, - напоминают аналитики. - Банк обеспечивал работу инфраструктуры международных расчетов. А так же, по комментариям ЦБ, дополнительное влияние оказали сделки "отдельных нефинансовых компаний", которые покупали валюту для погашения обязательств. ЦБ в рамках стабилизации курса приостановил операции по покупке валюты с 28 ноября 2024 года. Мы считаем, что из-за снижения профицита счета текущих операций, возобновления операций ЦБ по покупке валюты в 2025 году, а также снижения объема продаж валюты экспортерами, курс рубля к юаню будет находится в первой половине 2025 года в диапазоне 13,3 - 14,5 руб./юань".

Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 1,706 трлн рублей, или 0,8% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП.

Минфин объясняет такой уровень дефицита в первый месяц года главным образом опережающим финансированием расходов внутри первого квартала, отмечая, что это не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.

При этом Минфин напоминает, что в целом в 2025 году объем расходов федерального бюджета формируется в соответствии с нормами "бюджетного правила" - исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года.

Также министерство пояснило, что отдельные расходы текущего года профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 года. "Это будет обеспечивать повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в текущем году, в том числе в свете возможного увеличения обязательств федерального бюджета, зависящих от значения ключевой ставки, вследствие повышения Банком России ее прогнозной траектории в 2025 году", - отмечает Минфин.

Цены на нефть ускорили рост на фоне опасений относительно возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожали на 1,33% от уровня закрытия предыдущих торгов, до $76,87 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,3%, до $73,25 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех удерживаемых в секторе Газа заложников днем в субботу.

В понедельник в ХАМАС приняли решение отложить освобождение очередной группы заложников, так как считают, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти в состояние "наивысшей готовности".

Опасения относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке возобладали над обеспокоенностью последствиями торговой войны для роста мировой экономики.

Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на всю ввозимую в США сталь и алюминий, а также подтвердил намерение принять ответные меры против стран, облагающих пошлинами американские товары.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает скачок цен на газ в Европе, из-за которого использование нефти в качестве топлива становится более привлекательным с экономической точки зрения.

Банк России во вторник, 11 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 430 млрд рублей (при лимите 2 трлн 430 млрд рублей и спросе 3 трлн 388,4 млрд рублей) в среднем по ставке 20,81% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 4 февраля, банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 40 млрд рублей (при лимите 3 трлн 40 млрд рублей и спросе 3 трлн 990,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,86% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 045 млрд рублей (при лимите 1 трлн 110 млрд рублей и спросе 1 трлн 045 млрд рублей) в среднем по ставке 20,87% годовых.