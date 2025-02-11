ЦБ РФ, скорее всего, оставит без изменений ключевую ставку на заседании 14 февраля - инвестбанк "Синара"

ЦБ РФ, скорее всего, оставит без изменений ключевую ставку на заседании 14 февраля, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"В эту пятницу, 14 февраля, Банк России проведет опорное заседание совета директоров и опубликует свои свежие макроэкономические прогнозы. Мы разделяем преобладающее на рынке мнение, что "ключ" опять останется на отметке 21%: данные по инфляции и кредитованию слишком противоречивы, чтобы сейчас его двигать, - отмечает эксперт. - Вместе с тем мы убеждены, что пока было бы преждевременно отправлять в корзину вариант с повышением ставки. Полагаем, регулятор скорректирует вверх прогнозы по инфляции и диапазону средней ключевой ставки, что окажет давление на цены ОФЗ. На наш взгляд, уже после пятницы было бы целесообразно обратить наконец внимание на бонды с фиксированным купоном и привлекательными ценами".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.