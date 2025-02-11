"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив акций Henderson

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив акций ПАО "Хендерсон Фэшн Групп" (Henderson) и целевую цену на уровне 810 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Михаила Конькова.

"Fashion-ритейлер опубликовал предварительные данные по выручке за январь 2025 года: выручка выросла на 23% г/г. Такой рост подтверждает, что высокий спрос в декабре не был разовой аномалией, - отмечает эксперт. - Покупатели продолжают активно приобретать коллекцию осень-зима, компенсируя отложенные покупки из-за теплой осени. Также отметим, что онлайн-сегмент ритейлера продолжает значительно опережать офлайн. В январе онлайн-продажи выросли на 78% г/г".

По прогнозам аналитика "Т-Инвестиций", компания продолжит демонстрировать двузначный рост выручки в ближайшие годы за счет переоткрытия магазинов нового формата с большей площадью и способности оперативно адаптировать ценовую политику, эффективно компенсируя инфляционные издержки.

Эксперт сохраняет позитивный взгляд на акции Henderson с таргетом 810 руб./ акция на фоне позитивных операционных результатов и перспектив органического роста бизнеса.

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