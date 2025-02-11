Рынок акций РФ днем корректируется вниз во главе с РусГидро, индекс МосБиржи проторговывает 3000п

Москва. 11 февраля. Рынок акций РФ днем во вторник корректируется вниз после ралли накануне, игроки фиксируют прибыль на фоне опасений, что вопрос урегулирования конфликта вокруг Украины может оказаться более продолжительным, чем ожидалось ранее; фактором поддержки выступает подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $76,8 за баррель). Индекс МосБиржи проторговывает рубеж 3000 пунктов, лидерами снижения выступают акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-7,3%) из-за возможного моратория на выплату дивидендов.

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2999,27 пункта (-0,4%, минимум сессии - 2982,61 пункта), индекс РТС - 976,25 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 февраля, составляет 96,7821 руб. (-49,41 копейки).

Акции "РусГидро" упали до 0,5384 рубля - уровня 2-недельной давности.

Как сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, правительство обсуждает введение моратория на выплату дивидендов "РусГидро" до 2028 года в качестве меры по стабилизации финансового состояния компании. Вместо выплат акционерам (62,5% "РусГидро" принадлежит Росимуществу, 12,37% - ВТБ (MOEX: VTBR), 9,61% - компании En+ (MOEX: ENPG)) средства предлагается направить на погашение заимствований, привлеченных в рамках рефинансирования кредитов входящей в "РусГидро" "Дальневосточной генерирующей компании", а также на финансирование инвестпрограммы. Экономический эффект от этой меры предварительно оценивается в 125-150 млрд рублей.

Также подешевели бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,9% "префы"), ВТБ (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 15,5% - до 132,9 млрд руб. по сравнению со 115,1 млрд руб. прибыли годом ранее, говорится в сообщении банка. "Благодаря сильной базе, созданной в предыдущем году, высокой операционной эффективности бизнеса и фокусу на удержании качества кредитного портфеля нам удалось достичь двузначного роста прибыли", - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Рентабельность капитала в январе 2025 года составила 22,2%, увеличившись с 20,7% в январе 2024 года.

Подорожали акции "Эн+ груп" (+2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%).

Вечером в понедельник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог представит Дональду Трампу варианты мирного урегулирования на Украине в ближайшие недели.

Как заявили собеседники агентства, Келлог соберет информацию от официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии (пройдет 14-16 февраля в Мюнхене - ИФ), а также во время визитов в Киев и другие европейские столицы. При этом они отметили, что спецпосланник США не планирует посещать Москву в ходе этой поездки.

Ожидается, что Келлог обсудит с европейскими официальными лицами их готовность взять на себя инициативу по предоставлению сил сдерживания для обеспечения того, чтобы любое мирное урегулирование состоялось. В то же время собеседники назвали маловероятным, что США предоставят военных для этих усилий.

Кроме того, по их словам, Келлог призовет союзников увеличить расходы на оборону. Некоторые европейские чиновники также советуют США усилить меры против энергетического сектора России, в том числе снизить так называемый лимит цен на нефть и использовать замороженные российские активы.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что за последнюю неделю увидел значительный прогресс в вопросе украинского урегулирования.

"Я думаю, урегулирование произойдет. Я думаю, мы достигли значительного прогресса за прошедшую неделю", - заявил Трамп в интервью Fox News.

Президент США отметил, что его администрация контактирует и с Москвой, и с Киевом.

Кроме того, в интервью Fox News Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина возместила США деньги, потраченные на помощь Киеву, назвав подходящим вариантом редкоземельные металлы.

Президент США пояснил, что нет полной уверенности насчет того, как будет развиваться ситуация с Украиной, и потому доступ к редкоземельным металлам необходим, чтобы "мы были уверены, что передаваемые нами деньги (для помощи Украине) не пропадут".

По его словам, ему требуется от Украины "редкоземельных металлов на $500 млрд". "Нам нужны редкоземельные металлы. И украинцы по сути согласились на это", - добавил Трамп.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ остается во власти повышенной волатильности: количество геополитических новостей нарастает, что заставляет инвесторов беспокоиться. Кроме того, предстоящее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке также дает повод для тревоги - рынок пока не представляет, какой будет риторика регулятора.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ во вторник выпускает пар после того как индекс МосБиржи накануне преодолел отметку 3000 пунктов, поддерживаемый новостями о потенциальном начале переговоров относительно завершения конфликта на Украине.

Однако вышли новости о приостановке разработки американского плана, что привело к локальному снижению российского рынка. Сдерживающим фактором роста остается локально укрепляющийся рубль. Сезон корпоративной годовой отчетности полноценно начался, компании раскрывают свои операционные и финансовые результаты. "Норникель" (MOEX: GMKN) после выхода финансового отчета днем ранее теряет капитализацию. За 2024 год выручка компании снизилась на 13%, EBITDA потеряла 25% (рентабельность снизилась на 7%), а свободный денежный поток потерял 31% и составил $1858 млн. При этом скорректированный FCF оказался существенно меньше: $335 млн. Лучше рынка торгуются акции Сбера на фоне сильного отчета по РСБУ за январь, отмечает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон во вторник неоднозначный: цены на нефть растут, но настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более пессимистичных. Золото проторговывает область новых максимумов, в РФ ждут геополитических новостей.

Индекс МосБиржи после преодоления рубежа 3000 пунктов вошел в зону сдержанной краткосрочной перекупленности, что вызвало локальную фиксацию прибыли игроками. Акции Сбербанка (291,3 рубля) просели вместе с рынком, но в целом нацелены на движение к 300 руб., получая поддержку от ожиданий новых рекордных дивидендов за 2024 год, отмечает аналитик.

Как отмечает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2960-3020 пунктов. Растущие цены на нефть и ожидания положительного сдвига на геополитическом фоне играют в "плюс" рынку акций.

Аналитики компании "Цифра брокер" отметили ряд негативных корпоративных новостей.

"Норникель" отказался от выплаты дивидендов, несмотря на положительный свободный денежный поток (FCF) в 2024 году. Совет директоров не стал рекомендовать дивиденды, что логично при снижении выручки на 5% (до 1166 млрд руб.). Основная причина - падение цен на ключевые металлы, частично компенсированное высоким спросом на медь.

Объем отгрузок Positive Technologies (MOEX: POSI) (+1,7% во вторник после -14% за два предыдущих дня) за 2024 год составил около 26 млрд руб., что ниже скорректированного прогноза (30-36 млрд руб.). В ноябре руководство уже пересматривало ожидания по отгрузкам, с 40-50 млрд руб. до 30-36 млрд руб., но фактические результаты оказались еще хуже. Высокие ставки и дорогой заемный капитал заставляют клиентов сокращать расходы, в том числе на кибербезопасность. К тому же продукты Positive Technologies дороже аналогов из-за высокого качества, что снижает их конкурентоспособность. На фоне возможного сохранения высоких ставок и давления на IT-бюджеты прогноз по отгрузкам на 2025 год могут снова пересмотреть. Потенциальный диапазон 35-45 млрд руб. заметно ниже прежнего ориентира в 70-100 млрд руб., что ставит под сомнение растущий профиль компании, отмечают эксперты "Цифры брокер".

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с празднованием Дня основания государства, австралийский ASX Australia подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), "минусуют" Европа (индексы CAC40, FTSE просели на 0,1-0,2%, DAX подрос на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-0,4%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на всю импортируемую в страну сталь и алюминий, сообщает Trading Economics.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала необоснованными введенные США пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы и пообещала ответные меры Евросоюза.

"Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа - они вызовут жесткие и соразмерные ответные меры. ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов. Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей", - говорится в опубликованном во вторник заявлении главы ЕК.

Фон дер Ляйен выразила глубокое сожаление в связи с решением США ввести такие пошлины, отметив, что они нанесут вред бизнесу, а еще больше от них пострадают потребители.

Также на этой неделе трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената и Палаты представителей, а также публикации данных об инфляции в Штатах за январь.

На нефтяном рынке днем во вторник цены продолжают повышение на фоне опасений возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $76,81 за баррель (+1,3% и +1,6% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI - $73,2 за баррель (+1,2% и +1,9% в понедельник).

Президент США Дональд Трамп полагает, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех оставшихся удерживаемых в секторе Газа заложников днем в субботу, передает Associated Press.

В понедельник в ХАМАС приняли решение отложить освобождение очередной группы заложников, так как считают, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти в состояние "наивысшей готовности".

Кроме того, введение Трампом 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия в США может негативно отразиться на топливно-энергетическом комплексе страны, особенно на представителях нефтяной отрасли, закупающих особые марки стали, недоступные на внутреннем рынке, пишет Trading Economics.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает скачок цен на газ в Европе, из-за которого использование нефти в качестве топлива становится более привлекательным с экономической точки зрения.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-4,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,5%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,4%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-2,4%).

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+6%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 48,8 млрд рублей (из них 8,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,13 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 4,29 млрд рублей на акции ПАО "Группа Позитив").

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