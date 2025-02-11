"Финам" открыл торговую идею: покупать акции X5 с целью 3700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целью 3700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: 3144 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент опубликовал операционные результаты по итогам 2024 года, рост выручки составил 24,2%. Более 11 лет позитивной динамики сопоставимых продаж. Ожидаемые дивидендные выплаты - более 800 руб. на акцию, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки пробивают уровень сопротивления 3298 руб., формируя сигнал к продолжению тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3144 руб. риск на портфель составит 0,2%", - указывают в "Финаме".

X5 - российская продуктовая розничная торговая компания, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик", "Около", "Виктория", "Красный яр" и "Слата". Компания основана в 2006 году в результате слияния розничных торговых сетей "Пятерочка" и "Перекресток".

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