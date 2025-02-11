ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Норникеля на уровне 141 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций ГМК "Норильский никель" на уровне 141 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова.

"Компания представила финансовые результаты за 2024 год. На наш взгляд, показатели были ожидаемы и не окажут существенного влияния на котировки. "Норникель" нуждается в расширении инвестиций и остается заложником мировых цен на металлы. Рекомендацию не выплачивать дивиденды считаем логичной, - пишет эксперт. - Мы по-прежнему рассчитываем на улучшение финансовых показателей эмитента в текущем году и рост рентабельности по EBITDA до 46%. Целевую цену на горизонте двенадцати месяцев сохраняем на уровне 141 рубля за штуку".

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