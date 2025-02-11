Цена золота, скорее всего, поднимется до $3000/унц. в ближайшие недели или даже дни - "Мои Инвестиции"

Технически котировки золота, скорее всего, поднимутся до уровня $3000 за тройскую унцию в ближайшие недели или даже дни, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Подъем выше $3000 за тройскую унцию может оказаться непростой задачей, учитывая, как проходила проторговка отметки $2000 ранее. Тогда потребовалось более трех лет для уверенного преодоления этого уровня. Считаем, стоит готовиться к фиксации прибыли по длинным позициям в золоте", - пишут эксперты в комментарии.

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