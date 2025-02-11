"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Норникеля

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ГМК "Норильский никель", говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.

"Компания отчиталась за II полугодие 2024 года по МСФО, результаты в целом лучше ожиданий. Однако менеджмент рекомендовал не распределять дивиденды. Учитывая низкий денежный поток, такое решение не стало для нас сюрпризом. У нас нейтральный взгляд на акции "Норникеля": поддержку финансовым показателям в 2025 году может оказать восстановление цен на никель и палладий. Напомним, сейчас котировки этих металлов находятся на многолетних минимумах", - пишут эксперты.

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