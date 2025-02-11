Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Как сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог представит Дональду Трампу варианты мирного урегулирования на Украине в ближайшие недели. Как заявили собеседники агентства, Келлог соберет информацию от официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии (пройдет 14-16 февраля в Мюнхене - ИФ), а также во время визитов в Киев и другие европейские столицы. При этом они отметили, что спецпосланник США не планирует посещать Москву в ходе этой поездки.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что за последнюю неделю увидел значительный прогресс в вопросе украинского урегулирования. "Я думаю, урегулирование произойдет. Я думаю, мы достигли значительного прогресса за прошедшую неделю", - заявил Трамп в интервью Fox News. Президент США отметил, что его администрация контактирует и с Москвой, и с Киевом. Трамп также заявил, что верит в желание России и Украины заключить соглашение для урегулирования украинского конфликта.

Американские фондовые индексы завершили ростом сессию в понедельник. Участники рынка оценивают новые заявления президента США Дональда Трампа. В выходные он сообщил о намерении ввести 25%-ные пошлины на все поставки стали и алюминия в США. Кроме того, Трамп пообещал принять ответные меры в отношении стран, облагающих пошлинами американские товары. Также на этой неделе трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената и Палаты представителей, а также публикации данных об инфляции в Штатах за январь.

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга во вторник снижаются, биржи Японии не работают в связи с государственным праздником (День основания государства). Негативное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на всю импортируемую в страну сталь и алюминий. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК уменьшился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. До этого индикаторы росли три сессии подряд. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК поднялся на 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,01%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти утром во вторник на фоне опасений возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составила $76,26 за баррель, что на 0,51% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 1,6%, до $75,87 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,47%, до $72,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 1,9%, до $72,32 за баррель.

Президент США Дональд Трамп полагает, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех оставшихся удерживаемых в секторе Газа заложников днем в субботу, передает Associated Press. В понедельник в ХАМАС приняли решение отложить освобождение очередной группы заложников, так как считают, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти в состояние "наивысшей готовности".

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает скачок цен на газ в Европе, из-за которого использование нефти в качестве топлива становится более привлекательным с экономической точки зрения.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 25,687 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,675 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 февраля снизился всего на 0,01% и составил 107,4 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (8-10 февраля) прибавил 0,08%, поднявшись до 989,1 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Магнит БО-004Р-01" (+0,69%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,59%) и "Эталон-Финанс-П03" (+0,49%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (-1,04%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,68%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,62%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" завершило размещение 10-летних облигаций серии 003P-09 с офертой через 14 месяцев объемом 18 млрд рублей. Сбор заявок на заем прошел 4 февраля. Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с не менее 10 млрд рублей до 18 млрд рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 2% годовых.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) завершила размещение выпуска годовых облигаций серии 001Р-10 объемом 10 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 21,30% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 23,51% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "ВИС финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций со сроком обращения 1,5 года (540 дней) серии БО-П07 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 25,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 28,39% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

АО "Полипласт" во второй половине февраля планирует собрать заявки на выпуск 5-летних облигаций серии П02-БО-02 объемом от 1 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 600 базисных пунктов. Также предусмотрена оферта через 2 года. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

Лизинговая компания "Европлан" (MOEX: LEAS) установила ставку 13-14-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 20,35% годовых, а также ставку 8-10-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 20% годовых. Облигации БО-05 на 3 млрд рублей были размещены в феврале 2019 года, серии 001Р-03 на 7 млрд рублей - в августе 2021 года. Оба выпуска десятилетние. Ставка текущего полугодового купона по бондам БО-05 - 7,7% годовых, серии 001Р-03 - 8,55% годовых. По выпускам запланированы оферты с исполнением 24 февраля по бондам БО-05 и 19 февраля по бондам 001Р-03.

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" установила ставку 27-31-го купонов облигаций 21-й серии на уровне 19,15% годовых. Выпуск объемом 15 млрд руб. с погашением в 2032 году был размещен в марте 2012 года по ставке 8,4% годовых.

Коллекторское агентство "АйДи Коллект" выкупило по оферте 88 тыс. 735 облигаций 6-й серии, или 3,5% эмиссии. Цена приобретения составила 87,5% от непогашенной номинальной стоимости. Трехлетний выпуск объемом 2,5 млрд рублей размещался с декабря 2023 года по март 2024 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,3% от номинала будет погашено в даты окончания 25-32-го купонов, еще по 8,4% от номинала - в даты завершения 33-36-го купонов.