.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в 2024 году выросло на 4,6%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 8,2% после повышения на 3,5% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году показатель вырос на 4,6%. Данные за прошлый год оказались лучше ожиданий экономистов, которые предусматривали рост на 4,3%
 
Для расчета инфляции Росстат будет использовать данные от ФНС с ККТ
Минэкономразвития РФ разработало законопроект, согласно которому Росстат сможет получать от ФНС данные с контрольно-кассовых аппаратов (ККТ) и использовать их для расчета инфляции. Соответствующие поправки в закон "О применении ККТ при...
 
Налоговики возобновили контроль за наличными расчетами россиян с иностранцами
Налоговые органы возобновили контроль за сделками, совершенными между россиянами и валютными нерезидентами (т. е. с иностранными гражданами без вида на жительство в России). Если расчеты по ним проходили наличными, то инспектора признают незаконными...
 
Льготные кредиты для аграриев подорожали в 2 раза
С начала года аграрии начали сталкиваться с двукратными списаниями средств по льготным действующим инвесткредитам, выданным им под 5% годовых. На эти средства они в том числе покупали сельхозтехнику, оборудование, вели строительство различных...
 
11 февраля 2025 года 09:50

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Как сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог представит Дональду Трампу варианты мирного урегулирования на Украине в ближайшие недели. Как заявили собеседники агентства, Келлог соберет информацию от официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии (пройдет 14-16 февраля в Мюнхене - ИФ), а также во время визитов в Киев и другие европейские столицы. При этом они отметили, что спецпосланник США не планирует посещать Москву в ходе этой поездки.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что за последнюю неделю увидел значительный прогресс в вопросе украинского урегулирования. "Я думаю, урегулирование произойдет. Я думаю, мы достигли значительного прогресса за прошедшую неделю", - заявил Трамп в интервью Fox News. Президент США отметил, что его администрация контактирует и с Москвой, и с Киевом. Трамп также заявил, что верит в желание России и Украины заключить соглашение для урегулирования украинского конфликта.

Американские фондовые индексы завершили ростом сессию в понедельник. Участники рынка оценивают новые заявления президента США Дональда Трампа. В выходные он сообщил о намерении ввести 25%-ные пошлины на все поставки стали и алюминия в США. Кроме того, Трамп пообещал принять ответные меры в отношении стран, облагающих пошлинами американские товары. Также на этой неделе трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената и Палаты представителей, а также публикации данных об инфляции в Штатах за январь.

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга во вторник снижаются, биржи Японии не работают в связи с государственным праздником (День основания государства). Негативное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на всю импортируемую в страну сталь и алюминий. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК уменьшился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. До этого индикаторы росли три сессии подряд. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК поднялся на 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,01%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти утром во вторник на фоне опасений возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составила $76,26 за баррель, что на 0,51% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 1,6%, до $75,87 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,47%, до $72,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 1,9%, до $72,32 за баррель.

Президент США Дональд Трамп полагает, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех оставшихся удерживаемых в секторе Газа заложников днем в субботу, передает Associated Press. В понедельник в ХАМАС приняли решение отложить освобождение очередной группы заложников, так как считают, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти в состояние "наивысшей готовности".

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает скачок цен на газ в Европе, из-за которого использование нефти в качестве топлива становится более привлекательным с экономической точки зрения.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 25,687 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,675 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 февраля снизился всего на 0,01% и составил 107,4 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (8-10 февраля) прибавил 0,08%, поднявшись до 989,1 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Магнит БО-004Р-01" (+0,69%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,59%) и "Эталон-Финанс-П03" (+0,49%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (-1,04%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,68%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,62%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" завершило размещение 10-летних облигаций серии 003P-09 с офертой через 14 месяцев объемом 18 млрд рублей. Сбор заявок на заем прошел 4 февраля. Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с не менее 10 млрд рублей до 18 млрд рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 2% годовых.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) завершила размещение выпуска годовых облигаций серии 001Р-10 объемом 10 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 21,30% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 23,51% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "ВИС финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций со сроком обращения 1,5 года (540 дней) серии БО-П07 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 25,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 28,39% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

АО "Полипласт" во второй половине февраля планирует собрать заявки на выпуск 5-летних облигаций серии П02-БО-02 объемом от 1 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 600 базисных пунктов. Также предусмотрена оферта через 2 года. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

Лизинговая компания "Европлан" (MOEX: LEAS) установила ставку 13-14-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 20,35% годовых, а также ставку 8-10-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 20% годовых. Облигации БО-05 на 3 млрд рублей были размещены в феврале 2019 года, серии 001Р-03 на 7 млрд рублей - в августе 2021 года. Оба выпуска десятилетние. Ставка текущего полугодового купона по бондам БО-05 - 7,7% годовых, серии 001Р-03 - 8,55% годовых. По выпускам запланированы оферты с исполнением 24 февраля по бондам БО-05 и 19 февраля по бондам 001Р-03.

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" установила ставку 27-31-го купонов облигаций 21-й серии на уровне 19,15% годовых. Выпуск объемом 15 млрд руб. с погашением в 2032 году был размещен в марте 2012 года по ставке 8,4% годовых.

Коллекторское агентство "АйДи Коллект" выкупило по оферте 88 тыс. 735 облигаций 6-й серии, или 3,5% эмиссии. Цена приобретения составила 87,5% от непогашенной номинальной стоимости. Трехлетний выпуск объемом 2,5 млрд рублей размещался с декабря 2023 года по март 2024 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,3% от номинала будет погашено в даты окончания 25-32-го купонов, еще по 8,4% от номинала - в даты завершения 33-36-го купонов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 февраля 2025 года 10:52
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Норникеля
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ГМК "Норильский никель", говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева. "Компания отчиталась за II полугодие 2024 года по МСФО, результаты в целом лучше ожиданий. Однако менеджмент рекомендовал не...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 10:30
Цена акций Норникеля может вырасти как минимум до 150 руб. - "Мои Инвестиции"
Котировки акций ГМК "Норильский никель" обладают потенциалом роста как минимум до уровня 150 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции". Эмитент опубликовал нейтральную отчетность по МСФО за 2024 год, констатируют эксперты. Менеджмент компании рекомендовал...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 10:04
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2960-3020п во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2960-3020 пунктов во вторник, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Ждем повторной попытки индекса Мосбиржи проторговать вверх 3000 пунктов. Растущие цены на нефть и...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 09:47
Возможно постепенное увеличение в портфеле облигаций с фиксированной ставкой - ПСБ
Возможно постепенное увеличение в портфеле инвесторов облигаций с фиксированной ставкой, сценарий начало цикла снижения ставки во втором полугодии 2025 года остается базовым, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. Индекс...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 09:30
Цена акций Европлана может вырасти до 880-900 руб. на горизонте года - "Мои Инвестиции"
Котировки акций "Европлана" могут вырасти до 880-900 рублей за штуку в ближайший год, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". Эмитент опубликовал операционные результаты за 2024 год. Объем нового бизнеса сократился на 0,4% г/г, до 199,6 млрд руб. без учета НДС. "Мы ожидаем, что в 2025...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 09:12
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - выступление главы Банка Англии Бейли; - выступление главы ФРС Пауэлла; - торговый баланс России в декабре; - ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти; -...    читать дальше
.
10 февраля 2025 года 19:36
Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3000п по индексу МосБиржи, лидировали Эн+ и НОВАТЭК
Москва. 10 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста по большинству blue chips на ожиданиях сокращения геополитических рисков вокруг Украины после сообщений западных СМИ о контактах президентов США и России, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $75,6 за баррель). Индекс МосБиржи превысил круглый рубеж 3000 пунктов, обновив максимум с июля 2024 года; лидировали в росте акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+9,1%) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,6%), упали бумаги ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-6,5%) и просели на корпоративных новостях акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).    читать дальше
.
10 февраля 2025 года 19:34
Рубль в понедельник ускорил темпы роста в паре с юанем на фоне активно дорожающей нефти
Москва. 10 февраля. Юань заметно подешевел на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль существенно укрепился на фоне активно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,11 руб., что на 16,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
10 февраля 2025 года 19:04
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 10 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.    читать дальше
.
10 февраля 2025 года 19:03
Потенциал роста акций Норникеля составляет 16% на горизонте года - "Т-Инвестиции"
Потенциал роста акций ГМК "Норильский никель" составляет 16% на горизонте года, полагают аналитики "Т-Инвестиций". "Металлургический гигант опубликовал финансовые результаты МСФО за 2024 год. Сокращение выручки главным образом обусловлено снижением цен на никель и палладий, - отмечают эксперты в...    читать дальше
.
10 февраля 2025 года 18:34
Покупка акций Полюса на текущих ценовых уровнях нецелесообразна - Freedom Finance Global
Покупка акций "Полюса" на текущих ценовых уровнях нецелесообразна, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Эксперт подтверждает рекомендацию "держать" для акций золотодобытчика с целевой ценой 21,8 тыс. руб. за бумагу. "Акции золотодобывающих компаний движутся вслед за ценами на...    читать дальше
.
10 февраля 2025 года 17:57
"АКБФ" рекомендует держать акции Полюса с прогнозной ценой 17493,82 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует держать акции "ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 17493,82 рубля за штуку, что предполагает среднесрочный потенциал снижения 3%, сообщается в материале аналитиков. "Обыкновенные акции эмитента с начала года подорожали на 31%, значительно...    читать дальше
.
10 февраля 2025 года 17:27
"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Amazon
"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Amazon.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $190 за штуку, что предполагает потенциал снижения 22%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова. "6 февраля эмитент представил квартальную отчетность, которая оказалась немного лучше...    читать дальше
.
10 февраля 2025 года 16:54
ЦБР сохранит ставку на уровне 21% в пятницу, 14 февраля - Совкомбанк
Банк России на ближайшем заседании 14 февраля 2025 года сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых и оставит жесткую риторику, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Регулятор по итогам декабрьского заседания дал сигнал о том, что "будет оценивать целесообразность повышения...    читать дальше
.
10 февраля 2025 года 16:28
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5970-6090п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 5970-6090 пунктов на торгах в понедельник, считает аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян. "Торги на европейских и азиатских фондовых площадках проходят в минусе. Фьючерсы на американские индексы вернулись в зеленый сектор. На...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.