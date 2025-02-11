Возможно постепенное увеличение в портфеле облигаций с фиксированной ставкой - ПСБ

Возможно постепенное увеличение в портфеле инвесторов облигаций с фиксированной ставкой, сценарий начало цикла снижения ставки во втором полугодии 2025 года остается базовым, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI, открывшись ростом в понедельник, завершил торговый день без изменений на отметке 103,3 пункта. Восстановление индекса пока дается непросто, отмечает эксперт - на рынке сохраняется скептицизм как относительно устойчивости тренда по снижению недельной инфляции, так и более долгосрочных геополитических рисков.

Важным фактором для ЦБ РФ могут стать данные по инфляции, которые выйдут в среду вечером, однако кардинально, скорее всего, на решение регулятора они повлиять не смогут, считает Грицкевич.

"Ожидаем сохранение как ставки, так и сигнала регулятора. При этом основное внимание инвесторов будет на прогнозе среднего уровня ключевой ставки - на наш взгляд, в текущих условиях ЦБ пока не станет обнадеживать рынок скорым смягчением денежно-кредитной политики, - пишет аналитик ПСБ в материале. - Вместе с тем сценарий начало цикла снижения ставки во 2П25 остается базовым, в результате чего можно рекомендовать постепенное увеличение в портфеле облигаций с фиксированной ставкой".

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