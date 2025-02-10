Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3000п по индексу МосБиржи, лидировали Эн+ и НОВАТЭК

Москва. 10 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста по большинству blue chips на ожиданиях сокращения геополитических рисков вокруг Украины после сообщений западных СМИ о контактах президентов США и России, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $75,6 за баррель). Индекс МосБиржи превысил круглый рубеж 3000 пунктов, обновив максимум с июля 2024 года; лидировали в росте акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+9,1%) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,6%), упали бумаги ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-6,5%) и просели на корпоративных новостях акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3012,39 пункта (+1,6%), индекс РТС - 980,52 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 февраля, составил 96,7821 руб. (-49,41 копейки).

Президент США Дональд Трамп предположил, что в будущем проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. "Полагаю, я встречусь с Путиным. В подходящее для этого время", - заявил он американским журналистам на борту президентского самолета. По сообщениям СМИ, отвечая на вопросы, Трамп повторил, что у него были контакты с Путиным. "Они были", - сказал он. Ранее Трамп сообщил об этом в интервью The New York Post.

При этом он снова не стал комментировать содержание этих контактов. Также Трамп не стал отвечать на вопрос, как часто и когда проводились эти контакты. "Мы видим прогресс", - добавил Трамп, говоря о попытках украинского урегулирования.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. "По мере того, как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Песков "Интерфаксу".

Подорожали также акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,5%), МКБ (MOEX: CBOM) (+3,2%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,8%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+2,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,5%), Сбербанка (+2,5% и +2,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,3%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

Подешевели акции ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-4,9%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-4,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

EBITDA "Норильского никеля" в 2024 году снизилась на 25% вследствие сокращения выручки и действия временных экспортных пошлин, составив $5,2 млрд, сообщила компания в понедельник. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $5,04 млрд.

Менеджмент ГМК "Норильский никель" будет рекомендовать совету директоров не выплачивать дивиденды за 2024 год, заявил первый вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев.

"В условиях сохраняющейся турбулентности сырьевых рынков и высоких геополитических рисков нашим абсолютным приоритетом является поддержание финансовой устойчивости компании, повышение операционной эффективности и инвестиции в рынки и продукты будущего", - пояснил Малышев, заявление которого распространила компания в понедельник.

Компании удалось в 2024 году "переломить негативную тенденцию роста оборотного капитала, который был серьезным вызовом в течение последних 3 лет", отметил он.

"Норникель" ожидает, что в 2025 году удастся сократить чистый оборотный капитал на $1 млрд, заявил CFO компании.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций в понедельник вырос широким фронтом, поддерживаемый новостями о возможных переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. Позитивно повлиял на котировки акций и рост цен на нефть, несмотря на локально укрепляющийся рубль. Сезон корпоративной годовой отчетности полноценно начался, компании раскрывают свои операционные и финансовые результаты.

Цены на золото штурмуют новые максимумы (выше $2930 за унцию), подтягивая за собой рыночную капитализацию ПАО "Полюс". В то же время просели бумаги ПАО "Южуралзолото" из-за слабых операционных результатов компании за 2024 год. Выросли акции "НОВАТЭКа" на фоне роста цен на газ - в Европе цены находятся на 2-летнем максимуме и превышают $600 за 1 тыс. кубометров.

С "околонулевой" динамикой на бирже торгуется "Европлан" (MOEX: LEAS) (+0,4%). Компания раскрыла операционные данные за 2024 год: объем переданного в лизинг автотранспорта и техники вырос на 5%, до 58 тыс. единиц (в денежном выражении на уровне 2023 года), а общее число сделок достигло 673 тыс. "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) позитивно отреагировал на новости о получении права на участие в нефтеразработке на востоке Египта, отметил Федосов.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев также полагает, что сообщения о российско-американских контактах на высшем уровне приободрили инвесторов. Кроме того, сырьевые активы, включая нефть, подорожали.

Индекс потребительских цен в КНР в январе вырос до 0,5% в годовом выражении, это может указывать на восстановление спроса. Китайские индексы показали хороший "плюс". Февральский индикатор уверенности инвесторов еврозоны Sentix вышел немного лучше прогноза, но остался в отрицательной зоне (-12,7 пункта).

Во вторник глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе США, выйдет краткосрочный прогноз EIA по ситуации на рынках энергоресурсов. На российском рынке Сбербанк (MOEX: SBER) представит сокращенные результаты по РСБУ за январь, "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) - операционные результаты за первый месяц года, Henderson (MOEX: HNFG) раскроет месячные данные о выручке.

"Несмотря на отдельные обнадеживающие сигналы, степень неопределенности в сфере геополитики остается высокой, поэтому мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок. Без свежих драйверов закрепиться индексу МосБиржи выше круглой отметки будет сложно. Прогноз по индексу МосБиржи на 11 февраля - 2925-3025 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, российский рынок начал неделю с уверенного роста на фоне новостей о состоявшемся разговоре Трампа и Путина (согласно сообщению New York Post). Однако стоит заметить, что даже если этот разговор действительно произошел, то заявления сторон остались все те же, поэтому вряд ли что-либо изменилось по факту разговора.

Инвесторы сейчас ожидают итогов заседания ЦБ РФ 14 февраля. Регулятор, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне (21%), при этом не даст никаких намеков на изменение в траектории ДКП и будет отсылать к следующим заседаниям в марте или апреле, на которых у него будет больше данных для принятия более существенного решения. Именно апрельское заседание может стать ключевым в этом году, считает аналитик.

По оценкам аналитиков ИК "Ренессанс Капитал", ЦБ РФ на заседании в пятницу сохранит ставку на уровне 21% годовых, а основная интрига заключается в сигнале и риторике регулятора.

Скорее всего, считают эксперты, ЦБ постарается дать умеренно жесткий сигнал, указав, что теперь рассчитывает на продолжительное поддержание достигнутой жесткости денежно-кредитных условий. Такой настрой будет воспринят рынком либо нейтрально, либо даже с некоторым позитивом, показав, что в планах регулятора пик по ставке действительно достигнут.

Вторым наиболее вероятным исходом представляется отсутствие однозначного сигнала и (или) посыл о том, что следующее движение ставки может быть "как вверх, так и вниз". Такой сигнал будет скорее позитивно воспринят рынком - вряд ли в основном фокусе после подобных объявлений окажется именно их первая часть, полагают аналитики.

Вместе с тем нельзя исключать и того, что Банк России сохранит неизменным декабрьский сигнал о том, что "будет рассматривать целесообразность" повышения ставки на следующих заседаниях. Здесь многое будет зависеть от выставленных акцентов в коммуникации регулятора, но такой вариант сигнала будет скорее нейтральным для рынка. Маловероятно, что подобные намерения будут восприняты всерьез, если при их декларировании регулятор не проявит особую жесткость.

"Мы не думаем, что Банк России ужесточит декабрьский сигнал или в случае его сохранения также выступит с очень жесткой риторикой, открыто указывая на возможность возобновления повышения ключевой ставки в марте или апреле. Такой сценарий мог бы стать негативным для рынка. Реакция рынка, конечно, будет зависеть от того, как пройдет эта неделя и какие ожидания сформируются накануне заседания ЦБ. Важными вводными останутся данные по недельной инфляции и новости относительно перспектив возможного восстановления политического диалога между Россией и США", - полагают в "Ренессанс Капитале".

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,04%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,6-1,2%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,3-1,4% во главе с Nasdaq).

В воскресенье Трамп сообщил о введении с понедельника пошлин в размере 25% на весь импорт стали и алюминия в США. Во вторник или среду также будут объявлены дополнительные пошлины.

Между тем Китай с понедельника вводит дополнительную пошлину в размере 15% на импорт сжиженного природного газа и угля из США, а также 10%-ную пошлину на импорт нефти. Кроме того, в КНР с этого дня начинает действовать дополнительная пошлина в 10% на ввоз сельскохозяйственной техники, многолитражных автомобилей и пикапов из США.

Такие меры приняты Пекином в ответ на действия Трампа, обложившего дополнительной 10%-ной пошлиной все поставляемые в Штаты китайские товары с 4 февраля.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе выросли на максимальные с августа прошлого года 0,5% в годовом выражении, говорится в опубликованном отчете Государственного статистического управления. Инфляция в стране фиксируется по итогам двенадцатого месяца подряд.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали показатель на уровне 0,4%. В декабре он составлял 0,1%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце снизились на 2,3% в годовом выражении после такого же спада месяцем ранее, по данным ГСУ. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,1%.

Франция и Евросоюз готовы к ответу на случай введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на европейские товары, полагает французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

"Это не сюрприз. Дональд Трамп уже проделывал это в 2018 году, и мы тогда отреагировали. На этот раз мы снова отреагируем", - сказал глава МИД в понедельник в интервью телеканалу TF1.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Евросоюз готов "в течение часа" отреагировать на введение Белым домом пошлин на импорт европейских товаров в США.

На нефтяном рынке в понедельник цены растут после снижения по итогам предыдущей недели.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,61 за баррель (+1,3% и +0,5% в пятницу), мартовская цена WTI - $72,06 за баррель (+1,5% и +0,6% в пятницу). По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 2,1%.

Существуют опасения, что пошлины США и Китая могут затормозить рост мировой экономики и ослабить спрос на энергоносители.

Некоторую поддержку котировкам нефти оказывают санкции, введенные Минфином США против перевозчиков иранской нефти. Под санкции подпали три танкера и несколько организаций в разных странах, включая Индию и ОАЭ, связанных с поставками нефти из Ирана в КНР.

Санкции против Ирана и неспособность достичь договоренности относительно иранской ядерной программы являются повышательными факторами для нефтяных цен, хотя политика Трампа и направлена на снижение цен на энергоносители, отмечают аналитики Citi.

"Мы полагаем, что в ближайший месяц или около того нефть, скорее всего, будет торговаться в боковом или нисходящем тренде, причем наш базовый сценарий предполагает нарастание понижательного давления на нефть в течение всего года", - написали они в аналитической записке.

Прогноз Citi предполагает, что во втором полугодии цена нефти Brent будет составлять $60-65 за баррель, поскольку Трамп будет настойчив в стремлении снизить цены на энергоносители.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+7,7%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+6,1%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+5,6% и +7,5% "префы"), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+5,4%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+4,9%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,7%).

Подешевели акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,4%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-2,7%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 107,06 млрд рублей (из них 16,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,26 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 10,19 млрд рублей на акции "Норникеля").