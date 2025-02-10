Рубль в понедельник ускорил темпы роста в паре с юанем на фоне активно дорожающей нефти

Москва. 10 февраля. Юань заметно подешевел на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль существенно укрепился на фоне активно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,11 руб., что на 16,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 февраля на 49,41 копейки, до 96,7821 руб./$1, и уменьшил курс евро на 72,52 копейки, до 100,4991 руб./EUR1.

"Рубль продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам. На прошлой неделе курс китайского юаня снизился на 0,6%, достигнув 13,27 руб. Согласно данным фьючерсов на Московской бирже, за неделю доллар подешевел на 0,54%, до 97,28 руб., а евро - на 0,89%, до 101,22 руб. С 7 февраля по 6 марта объем ежедневных чистых продаж иностранной валюты Банком России в рамках бюджетного правила и зеркалирования операций Минфина составит 5,6 млрд руб., что выше уровня второй половины января (4,8 млрд руб. в день). Увеличение чистых продаж валюты регулятором окажет дополнительную поддержку рублю. В опубликованном на прошлой неделе обзоре рисков финансовых рынков за декабрь-январь Банк России отметил, что в декабре чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами выросли на 66% по сравнению с ноябрем. В январе показатель снизился, однако остался выше средних значений осени 2024 года, что способствовало укреплению рубля по итогам месяца", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

"Позиции рубля остаются достаточно сильными. Вероятно, рубль продолжает получать поддержку от сезонных факторов, рублевых процентных ставок, исчерпания большей части эффектов последних санкций США против российского финансового сектора, решения проблем с дефицитом юаневой ликвидности на локальном денежном рынке. (. . .) Основное событие предстоящей недели - заседание Банка России, которое состоится 14 февраля. Инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими последние 3 месяца, но регулятор, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 21%, ориентируясь на охлаждение кредитной активности. Смягчение риторики нельзя исключать, хотя оно и представляется преждевременным. По промежуточным данным об исполнении федерального бюджета, по состоянию на 28 января расходы (3,3 трлн руб.) уже превышали результат всего января 2024 г. (2,5 трлн руб.), что создает риски отклонения от планируемых бюджетных параметров и может сдерживать снижение инфляции. При сохранении повышенных бюджетных расходов проинфляционные эффекты в ближайшие месяцы могут стать более выраженными. Сохраняем ожидания по ослаблению рубля на горизонте нескольких недель из-за отложенного воздействия последних санкций США против нефтяного сектора", - полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует заинтересованность в возобновлении диалога с Россией, Москва к этому готова, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе", - сказал он.

Кроме того, замглавы МИД РФ сообщил, что у Москвы и Вашингтона пока нет никаких договоренностей о контактах на высшем уровне. "Каналы коммуникации существуют, они не закрыты. Они находятся в рабочем состоянии. Другое дело, что у нас нет договоренностей о каких-то контактах на высшем уровне, на политическом уровне", - сказал Рябков, отметив, что "все это вполне возможно - и понятно, что с нашей стороны готовность и открытость в этом плане имеется".

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. "Я вчера сделал заявление на этот счет и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Накануне он не подтвердил и не опроверг информацию СМИ о беседе лидеров России и США по телефону. "По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Песков "Интерфаксу" в воскресенье.

О том, что Трамп побеседовал по телефону с российским коллегой по вопросам урегулирования конфликта на Украине, сообщила газета The New York Post.

Цены на нефть растут более чем на 1% в понедельник.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торговались с повышением на 1,19% от уровня закрытия предыдущих торгов, по $75,54 за баррель. Контракты на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 1,39%, до $71,98 за баррель.

В центре внимания трейдеров остаются действия президента США Дональда Трампа. В выходные он заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на все поставки стали и алюминия в США, а также пообещал принять ответные меры в отношении стран, облагающих пошлинами американские товары.

Китай с понедельника вводит дополнительную пошлину в размере 15% на импорт сжиженного природного газа и угля и в размере 10% - на импорт американской нефти, а также ряда других товаров.

Некоторую поддержку нефтяным ценам оказывают санкции, введенные Минфином США против перевозчиков иранской нефти. Под санкции попали три танкера и несколько организаций в разных странах, включая Индию и ОАЭ, связанных с поставками нефти из Ирана в КНР.

Месяц назад санкции были введены также и против российского нефтяного флота.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 февраля осталась на прежнем уровне - 20,26% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца опустились в понедельник на 1 базисный пункт, до 21,88% и 21,34% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 20,72% годовых.