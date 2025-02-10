"АКБФ" рекомендует держать акции Полюса с прогнозной ценой 17493,82 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует держать акции "ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 17493,82 рубля за штуку, что предполагает среднесрочный потенциал снижения 3%, сообщается в материале аналитиков.

"Обыкновенные акции эмитента с начала года подорожали на 31%, значительно опередив широкий рынок по темпам роста. Ключевым драйвером спроса, полагаем, является активный рост цен на золото. Золото - это актив, который используется для хеджирования инфляционных рисков, особенно на фоне роста стоимости "трежерис" (казначейских облигаций США) в последние недели. Однако обращаем внимание на опубликованные в среду комментарии министра финансов США Скотта Бессента о том, что администрация Дональда Трампа сосредоточена на снижении доходности 10-летних казначейских облигаций, а не на сокращении ставки ФРС, - пишут эксперты. - В отсутствие анонсированных регуляторами планов по смягчению кредитных условий спрос на казначейский долг, полагаем, в ближайшие недели стабилизируется".

Также аналитики инвесткомпании отмечают стабилизацию динамики покупок золота центральными банками. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), объем покупок золота в резервы ЦБ в 2024 году сократился до 1045 тонн против среднего показателя в 1060 тонн за 2022-2023 годы.

"По-прежнему полагаем, что инвесторы, исходя из среднесрочной практики, могут опасаться краткосрочного нерыночного воздействия на спрос в товарном секторе и выбирают золото как наиболее ликвидный инструмент для хеджирования рисков. Золото - это монетарный металл, входящий в структуру резервов центральных банков, что снижает риски нерыночной корректировки спроса или существенного роста волатильности цен. Прогнозируем, что рынок золота склонен к значительному замедлению темпов роста в 2025 году под влиянием технических факторов. Сохраняем прогноз цен на золото на 2025 год на уровне $2800 за унцию", - пишут эксперты АКБФ в обзоре.

"На основе исторических данных и прогнозов Российского союза золотопромышленников оцениваем прирост мировой добычи золота в 2024-2030 годах на уровне 1-2%. Это, с учетом прогнозов динамики мирового ВВП и потребления, предполагает оценочный дефицит на рынке. Среднегодовой прирост добычи золота в РФ, по оценкам ЦНИГРИ, составит 2-5% в 2024-2030 годах. Наш прогноз среднегодового прироста мировых цен на золото в 2024-2031 годах составляет 10-15%", - указывают они.

"Дробление акций компании в текущих условиях, учитывая отраслевую специфику и риски для добывающих и перерабатывающих бизнесов, является негативным фактором для оценки. Причина, полагаем, в повышении доступности акций для краткосрочных спекулятивных инвестиций после сплита, что может привести к росту доли небольших частных инвесторов, - отмечают в инвесткомпании. - Позитивным фактором для оценки остается возможность рассмотрения менеджментом вопроса о погашении части выкупленных в ходе программы buyback акций, если в среднесрочной перспективе не будут определены цели для их использования, в том числе в рамках сделок M&A. Однако на данный момент мы не закладываем в оценки погашение акций, выкупленных у инвесторов-нерезидентов, и не рассматриваем возможность покупки активов в рамках сделок M&A в среднесрочном периоде".

"Оценка дисконта-поправки на риски вложений в акции "Полюса" остается сравнительно низкой для бумаг в нашем покрытии и составляет 15%. Размер ожидаемых дивидендов компании по итогам IV квартала 2024 года и 2025 года составляет порядка 300 руб./ао и 1100 руб./ао соответственно. Это незначительно ниже рыночного консенсус-прогноза", - говорится в материале аналитиков АКБФ.

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