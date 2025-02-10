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10 февраля 2025 года 15:34

Рубль днем умеренно повышается в паре с юанем на фоне активно дорожающей нефти

Москва. 10 февраля. Юань умеренно дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль повышается на фоне активно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,228 руб., что на 4,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 47 копеек, до 98,53 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 92 копейки, до 101,66 руб./EUR1.

Курс пары "юань рубль" может закрепиться в краткосрочном целевом диапазоне 13,3-13,7 руб. за юань к концу текущей недели, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Денис Попов.

Биржевые торги юанем в прошедшую пятницу закрылись не так далеко от уровней недельной давности (чуть ниже 13,3 руб. за юань), что указывает на постепенное восстановление активности импортеров, отмечает эксперт.

Также, обращает внимание он, по оперативной статистике ЦБ, с начала года фиксируется тренд по восстановлению валютных депозитов экономических субъектов, которые заметно сократились в 4К24.

"Таким образом, хотя внутренний рынок продолжает эксплуатировать тему возможного снижения геополитических рисков, шансы на достижение более крепких уровней по курсу рубля скорее сокращаются. В ближайшие дни не исключаем сохранения повышенной курсовой волатильности: сохранение некоторого навеса предложения иностранной валюты, который будет активно абсорбироваться рынком. К концу недели допускаем закрепление курса в нашем краткосрочном целевом диапазоне 13,3-13,7 руб. за юань", - пишет Попов в материале банка.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 97-99 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 101-103 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"В ближайшие дни в качестве поддержки рублю продолжают выступать высокие ставки, а также рост доли расчетов в национальных валютах во внешней торговле, - отмечает эксперт. - В качестве общего оптимистичного фона - перспективы ослабления геополитической напряженности на фоне риторики Трампа. В центре внимания на предстоящей неделе - решение по ключевой ставке ЦБ РФ. Наиболее вероятным сценарием выглядит сохранение ставки на текущем уровне на фоне сохранения инфляции, поддерживаемой бюджетными расходами, и даже ее роста в отдельных категориях. Вариант со снижением ставки даже не рассматривается. С меньшей степенью вероятности можем увидеть повышения ставки на 100 б.п. Решение вряд ли окажет заметное влияние на курс российского рубля, хотя может краткосрочно поддержать его".

Администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует заинтересованность в возобновлении диалога с Россией, Москва к этому готова, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе", - сказал он.

Кроме того, замглавы МИД РФ сообщил, что у Москвы и Вашингтона пока нет никаких договоренностей о контактах на высшем уровне. "Каналы коммуникации существуют, они не закрыты. Они находятся в рабочем состоянии. Другое дело, что у нас нет договоренностей о каких-то контактах на высшем уровне, на политическом уровне", - сказал Рябков, отметив, что "все это вполне возможно - и понятно, что с нашей стороны готовность и открытость в этом плане имеется".

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. "Я вчера сделал заявление на этот счет и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Накануне он не подтвердил и не опроверг информацию СМИ о беседе лидеров России и США по телефону. "По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Песков "Интерфаксу" в воскресенье.

О том, что Трамп побеседовал по телефону с российским коллегой по вопросам урегулирования конфликта на Украине, сообщила газета The New York Post.

Цены на нефть ускорили рост после снижения по итогам предыдущей недели.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $75,59 за баррель, что на 1,26% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,28%, до $71,9 за баррель.

В центре внимания трейдеров остаются действия президента США Дональда Трампа. В выходные он заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на все поставки стали и алюминия в США, а также пообещал принять ответные меры в отношении стран, облагающих пошлинами американские товары.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Евросоюз готов "в течение часа" отреагировать на введение Белым домом пошлин на импорт европейских товаров в США.

Китай с понедельника вводит дополнительную пошлину в размере 15% на импорт сжиженного природного газа и угля и в размере 10% - на импорт нефти из США. Кроме того, в КНР начинает действовать дополнительная 10%-я пошлина на ввоз американских сельскохозяйственной техники, автомобилей с большим объемом двигателей и пикапов.

Существуют опасения, что пошлины могут затормозить рост мировой экономики и ослабить спрос на энергоносители.

Некоторую поддержку котировкам нефти оказывают санкции, введенные Минфином США против перевозчиков иранской нефти. Под санкции попали три танкера и несколько организаций в разных странах, включая Индию и ОАЭ, связанных с поставками нефти из Ирана в КНР.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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