Курс рубля к юаню будет находиться в 1П2025 в диапазоне 13,3 - 14,5 руб./юань - "КИТ Финанс Брокер"

Курс рубля к юаню будет, скорее всего, находиться в первом полугодии 2025 года в диапазоне 13,3 - 14,5 руб./юань, говорится в стратегии инвесткомпании "КИТ Финанс Брокер".

"Во второй половине 2024 года произошла девальвация рубля относительно юаня до уровня 15 рублей, чему способствовали санкции против Газпромбанка, которые США ввели в ноябре, - напоминают аналитики. - Банк обеспечивал работу инфраструктуры международных расчетов. А так же, по комментариям ЦБ, дополнительное влияние оказали сделки "отдельных нефинансовых компаний", которые покупали валюту для погашения обязательств. ЦБ в рамках стабилизации курса приостановил операции по покупке валюты с 28 ноября 2024 года. Мы считаем, что из-за снижения профицита счета текущих операций, возобновления операций ЦБ по покупке валюты в 2025 году, а также снижения объема продаж валюты экспортерами, курс рубля к юаню будет находится в первой половине 2025 года в диапазоне 13,3 - 14,5 руб./юань".

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