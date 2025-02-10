Вероятно, Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 14 февраля - SberCIB

Вероятно, Банк России займет выжидательную позицию на заседании 14 февраля, сохранив ключевую ставку на уровне 21% и умеренно жесткую риторику, полагает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Аналитик считает, что ЦБ в базовом сценарии отметит ограниченность потенциала к снижению ставки в этом году, а в рисковом сценарии по-прежнему не исключит ее повышение в ближайшие месяцы.

"Такое решение ЦБ может быть связано с тем, что экономика в последнее время посылает смешанные сигналы, - отмечает Рапохин. - С одной стороны, динамика кредитования остается умеренной последние 3 месяца, есть признаки перелома планов компаний по инвестиционной активности и найму новых сотрудников. Рубль продолжает укрепляться, что сдерживает инфляционные риски на будущее. С другой стороны, текущая инфляция по-прежнему значительно выше целевых уровней ЦБ, экономическая активность могла ускориться в конце прошлого-начале текущего года, и есть риски продолжительного сохранения "перегрева" в экономике из-за отложенных эффектов стимулирующей бюджетной политики последних лет".

Если итоги заседания ЦБ совпадут с ожиданиями SberCIB, значительные колебания курса рубля и облигационного рынка маловероятны, так как инвесторы заложили в цены похожее развитие событий, полагает Рапохин.

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