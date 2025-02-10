Условия для положительного разворота в акциях Группы Позитив могут сложиться во 2К25 - Альфа-банк

Условия для положительного разворота в акциях "Группы Позитив" могут сложиться во втором квартале 2025 года, полагают аналитики Альфа-банка Анна Курбатова и Олеся Воробьева.

"Предварительный объем отгрузок "Группы Позитив" за 2024 год составил 25,5 млрд руб. (+1% г/г), оказавшись на 15-29% ниже ранее озвученного компанией диапазона (30-36 млрд руб.). На 4К24 пришлось 16,4 млрд руб., что соответствует уровню прошлого года, - отмечают эксперты банка в обзоре. - Мы ожидаем негативной реакции рынка на раскрытые данные. Мы полагаем, что условия для положительного разворота в акциях компании могут сложиться во 2К25 (в апреле-мае) после публикации ожиданий по отгрузкам на 2025 год и предварительных результатов за 1К25, когда инвесторы смогут оценить, какой объем недополученных в 2024 году доходов была перенесен на текущий год".

С учетом мер по оптимизации операционных расходов аналитики ждут поэтапного улучшения EBITDA в течение 2025 года с нарастающим эффектом к концу года.

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