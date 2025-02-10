Рынок акций РФ днем замедлил рост на пороге 3000п по индексу МосБиржи, игроки ждут новостей

Москва. 10 февраля. Рост рынка акций РФ, подогретый ожиданиями сокращения геополитических рисков вокруг Украины после сообщений западных СМИ о контактах президентов США и России, днем в понедельник замедлился - игроки выборочно фиксируют прибыль в ожидании новостей; поддержку рынку оказывают подросшие цены на нефть (фьючерс на Brent превысил $75 за баррель). Индекс МосБиржи приостановил подъем на пороге рубежа сопротивления 3000 пунктов, в лидерах роста выступают акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,8%) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,9%).

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2989,08 пункта (+0,8%, максимум сессии - 2997,19 пункта), индекс РТС - 967,99 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 февраля, составляет 97,2762 руб. (+36,58 копейки).

Подорожали также акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+2,2%), Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+2,1%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +1,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%).

Подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-6,7%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-4,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп предположил, что в будущем проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. "Полагаю, я встречусь с Путиным. В подходящее для этого время", - заявил он американским журналистам на борту президентского самолета. По сообщениям СМИ, отвечая на вопросы, Трамп повторил, что у него были контакты с Путиным. "Они были", - сказал он. Ранее Трамп сообщил об этом в интервью The New York Post.

При этом он снова не стал комментировать содержание этих контактов. Также Трамп не стал отвечать на вопрос, как часто и когда проводились эти контакты. "Мы видим прогресс", - добавил Трамп, говоря о попытках украинского урегулирования.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. "По мере того, как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Песков "Интерфаксу".

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ с утра подрос, но затем ожидаемо залег в боковик, поскольку инвесторы предпочитают дождаться важных событий недели в Европе и в России. Так, интерес представляют Мюнхенская конференция по безопасности 14-16 февраля, данные Росстата по инфляции (выйдут в среду, 13 февраля) и решение ЦБ РФ по ставке (пятница, 14 февраля).

Первая половина недели на рынке, скорее всего, пройдет в спокойном русле, без существенного роста объемов, считает Абелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон понедельника можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть продолжают пятничный рост, настроения на мировых фондовых площадках улучшились, золото обновило очередной исторический пик в ожидании объявления Трампом торговых пошлин на сталь и алюминий из всех стран.

В понедельник рынок акций РФ вернулся к росту после заявлений Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным, которые, впрочем, пока не были подтверждены в Кремле. Лидеры США, России и Украины в целом продолжают говорить о готовности завершить конфликт, а подготовка американского плана по его урегулированию может состояться уже на этой неделе с официальным объявлением после 20 февраля, считает аналитик.

Дополнительным оптимистичным фактором для российских инвесторов выступают надежды на сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на пятничном заседании на уровне 21%. Хуже рынка в начале недели могут чувствовать себя производители стали и алюминия из-за перспективы введения новых пошлин США, в то время как покупки, вероятно, продолжатся в акциях золотодобытчиков, полагает Кожухова.

Как считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, учитывая улучшение внешнего фона, в первую очередь рост нефтяных котировок и устойчивые ожидания геополитического позитива, в понедельник можно ожидать расширения спроса на ключевые "фишки". При этом выход индекса МосБиржи выше круглой отметки 3000 пунктов остается базовым сценарием, полагает он.

Акции ПАО "Группа Позитив" продолжают обновлять 2-летние минимумы на фоне более слабого, чем ожидал менеджмент, роста объема отгрузок по итогам прошлого года (26 млрд руб.), отметил Локтюхов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что индекс МосБиржи вряд ли выйдет из боковика до пятницы.

Причиной утреннего оптимизма в понедельник являются ожидания геополитического урегулирования и мягкости Банка России на заседании в пятницу. Но не рекомендуется закладываться на первый фактор, поскольку решение проблемы Украины вряд ли будет быстрым и простым. Более вероятно, что рынок получит другой драйвер для пробоя преграды 3000 пунктов по индексу МосБиржи: сохранение Банком России монетарной паузы и намека регулятора на достижение пика ключевой ставки. В противном случае разочарование будет очень сильным, и рынок провалится глубоко ниже 2900 пунктов, считает эксперт.

"До пятницы вероятность выхода из боковика оцениваем как небольшую, хотя рисковым инвесторам стоит увеличивать долю акций в портфелях, поскольку вероятность позитивного для рынка исхода выше", - считает Антонов.

В США индексы акций в минувшую пятницу снизились на 1-1,4% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные, новости эмитентов и новые заявления президента США Дональда Трампа.

Трамп в пятницу сказал, что на предстоящей неделе планирует объявить встречные пошлины на товары из стран, облагающих американский импорт. До этого он уже объявил о введении пошлин на продукцию из Канады, Мексики и Китая, однако первым двум странам удалось договориться об их отсрочке.

Индекс потребительского доверия в США в феврале уменьшился до 67,8 пункта по сравнению с 71,1 пункта месяцем ранее, говорилось в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Февральское значение является минимальным за семь месяцев. Эксперты ожидали сохранения индекса на уровне предыдущего месяца - 71,1 пункта, по данным Trading Economics.

При этом инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в феврале повысились до максимальных с ноября 2023 года 4,3% с 3,3% в январе.

Тем временем в Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,04%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,02-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,5% во главе с контрактом на Nasdaq).

В воскресенье Трамп сообщил о введении с понедельника пошлин в размере 25% на весь импорт стали и алюминия в США. Во вторник или среду также будут объявлены дополнительные пошлины.

Между тем Китай с понедельника вводит дополнительную пошлину в размере 15% на импорт сжиженного природного газа и угля из США, а также 10%-ную пошлину на импорт нефти. Кроме того, в КНР с этого дня начинает действовать дополнительная пошлина в 10% на ввоз сельскохозяйственной техники, многолитражных автомобилей и пикапов из США.

Такие меры приняты Пекином в ответ на действия Трампа, обложившего дополнительной 10%-ной пошлиной все поставляемые в Штаты китайские товары с 4 февраля.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе выросли на максимальные с августа прошлого года 0,5% в годовом выражении, говорится в опубликованном отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Инфляция в стране фиксируется по итогам двенадцатого месяца подряд.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали показатель на уровне 0,4%. В декабре он составлял 0,1%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце снизились на 2,3% в годовом выражении после такого же спада месяцем ранее, по данным ГСУ. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,1%.

Франция и Евросоюз готовы к ответу на случай введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на европейские товары, полагает французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

"Это не сюрприз. Дональд Трамп уже проделывал это в 2018 году, и мы тогда отреагировали. На этот раз мы снова отреагируем", - сказал глава МИД в понедельник в интервью телеканалу TF1.

На нефтяном рынке днем в понедельник цены растут после снижения по итогам предыдущей недели.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в понедельник составила $75,33 за баррель (+0,9% и +0,5% в пятницу), мартовская цена WTI - $71,64 за баррель (+0,9% и +0,6% в пятницу).

Трейдеры опасаются, что торговые войны, которые инициирует Трамп, приведут к существенному ослаблению глобального экономического роста, и соответственно, спроса на нефть, пишет Market Watch.

В то же время поддержку котировкам может оказать возможное расширение санкций США в отношении России и Ирана.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 2,1%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+7,2%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+4,6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+3,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+3,5%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+3,3%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+2,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,5%).

Подешевели акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-4,3%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-3,4%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 45,9 млрд рублей (из них 7,17 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,49 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 4,86 млрд рублей на акции ПАО "Группа Позитив").