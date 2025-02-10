"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 135 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 135 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11,6%, стоп-приказ: 114 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Норникель" публикует финансовую отчетность по МСФО за II полугодие и весь 2024 год 10 февраля. Аналитики ожидают более сильные результаты, чем в I полугодии, несмотря на все еще низкие цены на металлы, в первую очередь за счет роста объема продаж.

"С технической точки зрения акции оттолкнулись от сильного уровня поддержки и торгуются выше пересечение 20- и 50-дневной экспоненциальной средних. Идея на рост бумаги с целью 135 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 114 руб. риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,00", - указывают в "Финаме".

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