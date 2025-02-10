Акции ЛУКОЙЛа, Диасофта и Распадской будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "ЛУКОЙЛа", "Диасофта" и "Распадской" будут интересны на текущей неделе, считает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Котировки "ЛУКОЙЛа" продолжают двигаться в слабом восходящем тренде, - констатирует эксперт. - Более уверенному росту препятствует сопротивление около 7250 рублей, преодоление которого возможно на этой неделе вместе с широким рынком в случае появления позитивных новостей из сферы макроэкономики или геополитики. Индикативных препятствий тоже нет: индекс относительной силы находится выше 50-го уровня. Ожидаем, что к концу недели бумаги будут торговаться в диапазоне 7250-7350 рублей".

После неудачной попытки преодолеть сопротивление около 4600 рублей акции "Диасофта" теперь двигаются в боковике, отмечает Буянов. Однако это, по его мнению, играет нам на руку - понятные границы ценового диапазона дают возможность открыть позицию с целью у верхней границы сложившегося коридора. "Кроме того, есть подтверждающие сигналы и на индикаторах - стохастический осциллятор достиг области перепроданности, это говорит о скором завершении краткосрочной нисходящей тенденции, - указывает стратег. - Ожидаем, что к пятнице акции будут торговаться в диапазоне 4450-4500 рублей".

По мнению аналитика, после резкого падения котировок на прошлой неделе акции "Распадской" уже в ближайшее время могут найти опору около поддержки на уровне 270 рублей. В таком сценарии Буянов ожидает быстрого отскока котировок, о чем в том числе говорит и накопившаяся перепроданность на осцилляторах. "Вероятнее всего, бумаги "Распадской" к пятнице будут торговаться в диапазоне 280-285 рублей", - прогнозирует он.

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