"БКС МИ" снизил оценку акций ЮГК на 25%, ухудшил взгляд на бумаги до "негативного"

"БКС Мир инвестиций" понизил прогнозную стоимость акций "Южуралзолота" (MOEX: UGLD) (ЮГК) с 1,1 рубля до 0,83 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Взгляд на эти бумаги был изменен с "нейтрального" на "негативный".

Ранее ЮГК представила операционные результаты за 2024 год, которые, как отмечают аналитики, оказались ожидаемо слабыми. Группа сократила производство золота в 2024 году на 17%, до 10,6 тонны. Добыча в 2025 году может вырасти на 13-35% (до 12-14,4 тонны золота), что примерно соответствует уровням 2022-2023 годов.

Текущая стоимость акций ЮГК составляет порядка 0,8 рубля за штуку.

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