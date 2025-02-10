Курс пары рубль/юань, вероятно, будет двигаться вблизи 13,25-13,45 руб./юань на текущей неделе - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань, вероятно, будет двигаться вблизи 13,25-13,45 руб./юань на текущей неделе, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"На прошлой неделе волатильность на валютном рынке РФ усилилась. В понедельник утром курс CNY/RUB находится у 13,30 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют к доллару США. В целом на этой неделе курс может двигаться вблизи 13,25-13,45 руб./юань, итоги заседания ЦБ вряд ли значимо повлияют на краткосрочную динамику рубля", - прогнозируют аналитики.

Нефтяные цены на прошедшей неделе снизились. По мнению экспертов банка, помимо опасений роста предложения сырья, давление на котировки оказал неожиданно сильный недельный рост запасов в США. ОПЕК+, как и ожидалось, не стала менять параметры добычи. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $75,1/барр.

В целом риски движения цен к $74/барр. сохраняются, особенно, если доллар укрепится на данных по инфляции в США, полагают в банке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.