"Финам" понизил прогнозную цену акций Regeneron Pharmaceuticals до $853

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Regeneron Pharmaceuticals до $853 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18,1% от текущего уровня, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals за последние полгода потеряли почти треть рыночной капитализации на фоне опасений по поводу препарата Eylea и потенциального появления его аналога, при этом у компании полный порядок с финансовыми показателями, - отмечает эксперт. - В 2025 году ожидается обилие новостей по части R&D и регулятивных одобрений, и большинство этих новостей, вероятно, будет позитивным для компании. После просадки акции Regeneron Pharmaceuticals находятся на очень привлекательных уровнях и могут показать хороший отскок в перспективе года".

Regeneron Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, имеющая 12 препаратов, одобренных FDA, также в распоряжении Regeneron 8 одобрений европейского регулятора EMA и 7 одобрений в Японии.

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