Ставка ЦБР, вероятно, останется без изменений по итогам заседания 14 февраля 2025г - "Цифра брокер"

Ключевая ставка Банка России, вероятно, останется на текущем уровне (21% годовых) по итогам заседания в пятницу, 14 февраля 2025 года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

По мнению экспертов, в пользу такого сценария выступают недельные данные Росстата по индексу потребительских цен, которые были опубликованы на прошлой неделе. Кроме того, отмечают они в материале, в пятницу вышли данные по ВВП за 2024 год, который повысился на 4,1% по сравнению с ростом на 3,9%. Тем не менее данные по росту ВВП за 2022 и были пересмотрены в сторону понижения, а за 2023 год повышены на 0,25 б.п.

Более умеренная оценка темпов экономического роста за предыдущие годы добавит Банку России аргументов в пользу сохранения ключевой ставки на текущем уровне на заседании на текущей неделе, уверены в инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.