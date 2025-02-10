"БКС МИ" нейтрально оценивает перспективы цены акций ЮГК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") нейтрально оценивает перспективы цены акций "Южуралзолота" (ЮГК), сообщается в обзоре инвесткомпании.

"ЮГК опубликовала слабые операционные результаты за II полугодие 2024 года, добыча ожидаемо упала после приостановки работ на Уральском кластере, - отмечают аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Ахмед Алиев. - Однако в 2025 году компания планирует вывести добычу лишь на уровень 2022 года, а цель на три года - 18 т. Это на 40% ниже ориентира, который менеджмент озвучивал в прошлом году".

Эксперты сохраняют "нейтральный" взгляд на акции золотодобытчика: в последнее время котировки ЮГК, по их мнению, росли во многом благодаря высокому спросу на золото. Аналитики БКС все еще осторожно смотрят на качество корпоративного управления компании в свете объемов добычи ниже прогнозов, а также недавней сделки со структурой Газпромбанка.

Ранее "Южуралзолото" опубликовало операционные результаты за II полугодие 2024 года, ключевые моменты отчетности в сравнении с цифрами за I полугодие 2024 года (п/п) и II полугодие 2023 года (г/г):

- Производство золота снизилось на 4% п/п и 22% г/г до 5,2 т;

- Уральский хаб сократил выпуск на 52% п/п и 69% г/г до 1,1 т из-за ограничений Ростехндазора;

- Добыча на Сибирском хабе была выше на 32% п/п и 28% г/г - 4,1 т.

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