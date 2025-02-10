"Финам" повысил рейтинг акций Techtronic Industries до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Techtronic Industries с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 121,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста на 5,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Саида Керимханова.

"Драйверы роста у компании достаточно хорошие, позиции на рынке сильны и акции торгуются с серьезным дисконтом, считаем, что сейчас удачное время для покупок. По нашим оценкам, выручка за весь 2024 год составит $14,7 млрд, а чистая прибыль будет равна $1,1 млрд, - указывает эксперт. - Наша оценка определяется как среднее арифметическое оценок по форвардным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S и P/DPS относительно аналогов с применением странового дисконта в размере 10% и составляет HKD121,1 за штуку".

Ключевыми рисками для Techtronic Industries, отмечает Керимханов, могут быть замедление экономики Китая, падение спроса со стороны ключевых клиентов компании и усиление торговой войны с США.

Techtronic Industries - базирующаяся в Гонконге многонациональная компания, которая является мировым лидером в области электроинструментов и электрооборудования для наружных работ, а также техники и аксессуаров по уходу за домом и садом.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.