ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% в пятницу - банк "Русский Стандарт"

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых на заседании 14 февраля, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"На февральском заседании наиболее вероятным сценарием выглядит сохранение ставки на текущем уровне. Вариант со снижением ставки даже не рассматривается. С меньшей степенью вероятности можем увидеть повышения ставки на 100 базисных пунктов. Решение оставить ставку неизменной обусловлено сохранением инфляции, поддерживаемой бюджетными расходами, и даже ее роста в отдельных категориях. Регулятор предельно ясно коммуницирует рынку, что высокая ставка с нами надолго и экономика должна адаптироваться к ней", - пишет эксперт.

По его мнению, высокая ключевая ставка продолжит оказывать охлаждающий эффект на экономику, снижать инвестиции в развитие производственных мощностей. Для фондовых индексов высокая ставка скорее негативный фактор при прочих равных. В курсе рубля текущие уровни ставки, на взгляд Тимошенко, уже заложены, - на курс национальной валюты в большей степени влияют экспортно-импортный баланс и геополитика.

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