Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 97-99 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 97-99 руб./$1, по паре рубль/евро - 101-103 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"В ближайшие дни в качестве поддержки рублю продолжают выступать высокие ставки, а также рост доли расчетов в национальных валютах во внешней торговле, - отмечает эксперт. - В качестве общего оптимистичного фона - перспективы ослабления геополитической напряженности на фоне риторики Трампа. В центре внимания на предстоящей неделе - решение по ключевой ставке ЦБ РФ. Наиболее вероятным сценарием выглядит сохранение ставки на текущем уровне на фоне сохранения инфляции, поддерживаемой бюджетными расходами, и даже ее роста в отдельных категориях. Вариант со снижением ставки даже не рассматривается. С меньшей степенью вероятности можем увидеть повышения ставки на 100 бп. Решение вряд ли окажет заметное влияние на курс российского рубля, хотя может краткосрочно поддержать его".

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