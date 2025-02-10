Рубль может закрепиться в диапазоне 13,3-13,7 руб. за юань к концу текущей недели - ПСБ

Курс пары юань рубль может закрепиться в краткосрочном целевом диапазоне 13,3-13,7 руб. за юань к концу текущей недели, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

Биржевые торги юанем в прошедшую пятницу закрылись не так далеко от уровней недельной давности (чуть ниже 13,3 руб. за юань), что указывает на постепенное восстановление активности импортеров, отмечает эксперт.

Также, обращает внимание он, по оперативной статистике ЦБ, с начала года фиксируется тренд по восстановлению валютных депозитов экономических субъектов, которые заметно сократились в 4К24.

"Таким образом, хотя внутренний рынок продолжает эксплуатировать тему возможного снижения геополитических рисков, шансы на достижение более крепких уровней по курсу рубля скорее сокращаются. В ближайшие дни не исключаем сохранения повышенной курсовой волатильности: сохранение некоторого навеса предложения иностранной валюты, который будет активно абсорбироваться рынком. К концу недели допускаем закрепление курса в нашем краткосрочном целевом диапазоне 13,3-13,7 руб. за юань", - пишет Попов в материале банка.

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