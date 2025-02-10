Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из боковика до пятницы - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из бокового диапазона до объявления итогов заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу, 14 февраля 2025 года, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

Утром понедельника покупатели выглядят явно сильнее, индекс Мосбиржи вплотную подошел к важной отметке 3000 пунктов, констатирует эксперт.

Причиной этого, указывает он, являются ожидания геополитического урегулирования и мягкости Банка России на заседании в пятницу. "Но мы бы не советовали закладываться на первый фактор, вряд ли решение проблемы Украины будет быстрым и простым. Более вероятно, что рынок получит другой драйвер для пробоя преграды - сохранение регулятором монетарной паузы и намека на достижение пика ключевой ставки. В противном случае разочарование будет очень сильным и рынок провалится глубоко ниже 2900 пунктов", - пишет Антонов в обзоре.

"До пятницы вероятность выхода из боковика оцениваем как небольшую, хотя рисковым инвесторам стоит увеличивать долю акций в портфелях, поскольку вероятность позитивного для рынка исхода выше", - указывает эксперт инвесткомпании.

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