Подъем индекса Мосбиржи выше 3000п остается базовым сценарием - ПСБ

Преодоление индексом Мосбиржи снизу вверх отметки 3000 пунктов остается базовым сценарием, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая улучшение внешнего фона, в первую очередь, рост нефтяных котировок, и устойчивые ожидания геополитического позитива, в понедельник ждем расширения спроса на ключевые "фишки" и возобновления повышательного движения индекса Мосбиржи. Выход рыночного индикатора выше "круглой" отметки остается нашим базовым сценарием", - пишет эксперт в комментарии.

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