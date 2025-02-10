Цены рублевых корпбондов в понедельник могут слегка подрасти благодаря позитивным внешним и внутренним факторам

Москва. 10 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря позитивным как внутренним, так и внешним факторам, в частности, на ожиданиях возможного снижения геополитических рисков, чему способствуют сообщения в западных СМИ относительно контактов президентов США и России, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп предположил, что в будущем проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. "Полагаю, я встречусь с Путиным. В подходящее для этого время", - заявил он американским журналистам на борту президентского самолета. По сообщениям СМИ, отвечая на вопросы, Трамп повторил, что у него были контакты с Путиным. "Они были", - сказал он. Ранее Трамп сообщил об этом в интервью The New York Post.

При этом он снова не стал комментировать содержание этих контактов. Также Трамп не стал отвечать на вопрос, как часто и когда проводились эти контакты. "Мы видим прогресс", - добавил Трамп, говоря о попытках украинского урегулирования.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. "По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Песков "Интерфаксу".

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, новости эмитентов и новые заявления президента США Дональда Трампа. Трамп в пятницу сказал, что на предстоящей неделе планирует объявить встречные пошлины на товары из стран, облагающих американский импорт. До этого он уже объявил о введении пошлин на продукцию из Канады, Мексики и Китая, однако первым двум странам удалось договориться об их отсрочке.

Между тем количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 143 тыс. Согласно пересмотренным данным, в декабре показатель вырос на 307 тыс., а не на 256 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4% с декабрьских 4,1%. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 175 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,1%, по данным Bloomberg.

Индекс потребительского доверия в США в феврале уменьшился до 67,8 пункта по сравнению с 71,1 пункта месяцем ранее, говорилось в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Февральское значение является минимальным за семь месяцев. Эксперты ожидали сохранения индекса на уровне предыдущего месяца - 71,1 пункта.

При этом инфляционные ожидания среди населения США на ближайший год в феврале повысились до максимальных с ноября 2023 года 4,3% с 3,3% в январе.

Азиатские рынки акций растут в понедельник, инвесторы оценивают статданные КНР и новые заявления президента США Дональда Трампа о внешней торговле. Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,4%, гонконгский Hang Seng - 1,7%. Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%.

В воскресенье Трамп сообщил о введении с понедельника пошлин в размере 25% на весь импорт стали и алюминия в США. Во вторник или среду также будут объявлены дополнительные пошлины. Между тем Китай с понедельника вводит дополнительную пошлину в размере 15% на импорт сжиженного природного газа и угля из Соединенных Штатов, а также 10%-ную пошлину на импорт нефти. Кроме того, в КНР с этого дня начинает действовать дополнительная пошлина в 10% на ввоз сельскохозяйственной техники, многолитражных автомобилей и пикапов из США. Такие меры приняты Пекином в ответ на действия Трампа, обложившего дополнительной 10%-ной пошлиной все поставляемые в Штаты китайские товары с 4 февраля.

В свою очередь цены на нефть повышаются в понедельник после снижения по итогам предыдущей недели. В центре внимания трейдеров остаются действия президента США Дональда Трампа. Трейдеры опасаются, что торговые войны, которые инициирует Трамп, приведут к существенному ослаблению глобального экономического роста и, соответственно, спроса на нефть.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $75,12 за баррель, что на 0,62% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,5%, до $74,66 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,61%, до $71,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 0,6%, до $71 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 2,1%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 19,375 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,283 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 февраля вырос на 0,18% и составил 107,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,2%, поднявшись до 988,31 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1P-21" (+0,83%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,74%) и "НоваБев Групп БО-П05" (+0,64%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит БО-004Р-01" (-0,55%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,47%) и "АФК Система-001Р-07" (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) завершило размещение облигаций серии 001Р-16R со сроком обращения 15 месяцев объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,35% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 23,57% годовых, купоны ежемесячные.

ООО "Биннофарм групп" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-04 с офертой через 1,5 года объемом 4 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 25,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 28,7% годовых, купоны ежемесячные. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен с "не менее 2 млрд рублей" до 4 млрд рублей.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-002Р-07 с офертой через 1,5 года (540 дней) объемом не менее 200 млн рублей на уровне 29,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 33,84% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. Техразмещение запланировано на 12 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Компания 30 января завершила размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-002P-08 с офертой через год объемом 625 млн рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ставка до оферты составит 34% годовых.

ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль" (MOEX: DMOB) (MOEX: DELI)) увеличило объем размещения облигаций серии 001Р-05 со сроком обращения 1 год и 3 месяца (450 дней) с 1 млрд рублей до 2 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 25,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 28,7% годовых. Ставки купонов фиксированные и ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-28 на уровне 20 млрд рублей, а финальный ориентир ставки купона - в размере 21,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте 24,05% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через 1,3 года. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. Техразмещение запланировано на 14 февраля.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) продлевает до 28 февраля 2025 года размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 1,5 года. Таким образом, размещение продлится с 10 до 28 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Сбор заявок на выпуск прошел 5 февраля. По итогам маркетинга объем размещения был увеличен с 5 млрд рублей до 15 млрд рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 24% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 26,82% годовых, купоны ежемесячные.

ООО "РЕСО-лизинг" 11 февраля с 11:00 до 15:00 соберет заявки на выпуск 10-летних облигаций серии БО-П-16 объемом 5 млрд рублей. Размещение начнется 13 февраля и продлится 30 дней.

ООО "Лизинговая компания Простые решения" ("ПР-лизинг") выкупило по оферте 318 тыс. 609 облигаций серии 002Р-01 по цене 100% от номинала, что составляет 18,21% займа. Десятилетний выпуск облигаций на 1,75 млрд рублей был размещен в октябре 2020 года. Ставку 55-66-го ежемесячных купонов перед офертой эмитент установил на уровне 22% годовых.