Индекс Мосбиржи может уйти выше 3000п на текущей неделе - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может уйти выше уровня в 3000 пунктов на текущей неделе, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Внешний фон складывается благоприятно для российского рынка в понедельник утром, указывают эксперты. Котировки нефти марки Brent восстанавливаются после падения на прошлой неделе, превысив $75 за баррель. Цены на золото остаются на траектории роста, удерживаясь вблизи рекордных максимумов.

Корпоративный и макроэкономический календарь не богат событиями на предстоящей неделе.

"Внимание инвесторов, очевидно, привлекут данные Росстата по индексу потребительских цен, которые выйдут в среду. Если тенденция на замедление инфляции подтвердится, то индекс Мосбиржи может превысить 3000 пунктов, не дожидаясь итогов заседания Банка России", - отмечают аналитики инвесткомпании в обзоре.

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