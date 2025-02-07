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07 февраля 2025 года 19:47

Рынок акций РФ на неделе подрос в ожидании геополитических новостей и неизменности ставки ЦБ РФ

Рынок акций РФ в начале февраля сохранил оптимистичный настрой на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала, укрепления рубля, ожиданий геополитических новостей вокруг Украины, а также надежд на сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в условиях наметившегося замедления инфляции в России. Индекс МосБиржи после локального коррекционного отката ниже 2900 пунктов вновь вернулся в район рубежа сопротивления 3000 пунктов.

В период с 3 по 7 февраля индекс МосБиржи вырос на 0,6% и составил 2966,53 пункта, индекс РТС прибавил 1,2% и достиг 960,69 пункта (максимум с сентября 2024 года). Апрельский фьючерс на нефть Brent за неделю снизился на 2,3%, до $74,77 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился до 97,2762 руб./$1 (-0,53 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного снижения вслед за мировыми фондовыми площадками из-за опасений разрастания торговых войн, инициированных США; индекс МосБиржи просел ниже 2930 пунктов, индекс РТС упал в район 920 пунктов на фоне резкого ослабления рубля к доллару США (официальный курс доллара от ЦБ РФ вырос более чем на 2 рубля).

Президент США Трамп ввел с 4 февраля пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады (размер пошлин - 25%) и Китая (10%). При этом пошлины на энергоносители из Канады составили 10%. Также Трамп пригрозил обложить пошлинами товары из ЕС и Великобритании.

Власти Канады и Мексики ранее предупреждали, что будут готовы ввести ответные меры, если Трамп не откажется от планов по пошлинам. В Белом доме в связи с этим заявили, что указ Трампа предусматривает повышение ставок, если ответные меры последуют.

Второй день подряд снизились акции "Северстали" (-2,2% и -5,3% в пятницу) на фоне ухудшения финансовых показателей компании за октябрь-декабрь прошлого года и новостей о рекомендации совета директоров не распределять дивиденды за IV квартал 2024 года. "Северсталь" в IV квартале 2024 года сократила EBITDA на 28% по сравнению с III кварталом, до 46,47 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель упал на 35%. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 48,4 млрд рублей (-25,4% кв./кв.).

Фьючерс на нефть Brent опустился ниже $74,5 за баррель. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ решил не менять текущую стратегию на рынке нефти, несмотря на то, что ранее Трамп призывал ОПЕК повысить добычу нефти.

Во вторник рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику "фишек" и индексов (индекс МосБиржи просел ниже 2920 пунктов, индекс РТС превысил 930 пунктов) на фоне укреплению рубля (официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 1,4 рубля). Более уверенно чувствовали себя ценные бумаги металлургических и золотодобывающих компаний на фоне обновления ценами на золото своих максимальных уровней ($2845 за унцию) из-за неопределенности вокруг внешнеторговой политики США. Лидерами роста выступили акции "Селигдара" (+6,3%).

Нефть Brent превысила $76,5 за баррель на опасениях усиления санкционного давления США на Иран. За последние четыре года это давление ослабло, что позволило Ирану нарастить экспорт нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки.

На мировых рынках в целом сложилась ситуация повышенной неопределенности, связанная с внешнеторговой политикой Белого дома. Так, в понедельник вечером объявленное ранее введение пошлин на канадский и мексиканский импорт было отложено на месяц, так как Оттава пообещала реализовать план по защите своей границы с США, а Мехико - отправить к американской границе 10 тыс. мексиканских военнослужащих. Тем временем министерство финансов КНР объявило, что вводит пошлины на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили в ответ на решение Вашингтона обложить китайские товары 10%-ной пошлиной.

В среду рынок акций РФ, снижавшийся большую часть торгов на фоне дешевеющей нефти (фьючерс на Brent просел к $75 за баррель) из-за локального ослабления опасений расширения "торговых войн", вечером отскочил вверх в надежде на прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, а также на замедление инфляции в России. Индекс МосБиржи отскочил выше 2930 пунктов после отката днем ниже рубежа 2900 пунктов. Лидерами роста выступили бумаги золотодобывающих компаний во главе с акциями "Селигдара" (+13,8%) на фоне рекордных цен на золото (цена драгметалла превысила $2900 за унцию) из-за неопределенности вокруг внешнеторговой политики США.

В Кремле в среду заявили, что контакты России и США по урегулированию на Украине ведутся по линии отдельных ведомств и в последнее время стали более активными.

Вышедшие после закрытия основной сессии Мосбиржи данные Росстата показали некоторое замедление недельной инфляции, что несколько ослабило ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Так, инфляция в РФ с 28 января по 3 февраля 2025 года составила 0,16% после 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января и 0,67% с 1 по 13 января. С начала месяца рост цен к 3 февраля составил 0,07%, с начала года - 1,30%. Из данных за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 февраля осталась на уровне 10,14% после также 10,14% на 27 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Давление на нефть также оказала статистика Минэнерго США о росте запасов нефти в стране за неделю на 8,66 млн баррелей (эксперты ожидали роста на 1,9 млн баррелей).

В четверг рынок акций РФ продолжил рост на данных Росстата о замедлении темпов инфляции в РФ, которое сокращает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ; также поддержку рынку оказало улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent подрос в район $74,75 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2970 пунктов, а долларовый индекс РТС преодолел 965 пунктов и обновил на закрытие максимум с сентября 2024 года за счет укрепления рубля (курс доллара от ЦБ РФ снизился на 1,15 рубля); лидировали в росте бумаги Московского кредитного банка (+4%).

Акции "Селигдара" (-2,1%) скорректировались после бурного ралли с 3 февраля, в результате которого рост бумаг превышал 30%. Компания сообщила, что рассмотрит возможность привлечения маркет-мейкера для снижения волатильности котировок акций, отметив, что "на сегодняшний день нет нераскрытой информации или событий, которые могли бы оказать существенное влияние на рост курса акций компании".

Банк Англии ожидаемо снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (до 4,5% с 4,75%) по итогам февральского заседания. Британский ЦБ снижал ставку дважды в прошлом году, до этого она находилась на максимальном за 16 лет уровне в 5,25% годовых.

Поддержку ценам на нефть оказало решение саудовской госкомпании Saudi Aramco поднять цену на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на $2,4. Цены для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $3,2 за баррель, а для покупателей из США - на $0,1-0,3 за баррель.

В пятницу рынок акций РФ попытался продвинуться выше на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, дорожающей нефти (фьючерс на Brent подрос к $75 за баррель), а также на ожиданиях геополитических новостей и неизменности монетарной политики ЦБ РФ в условиях наметившегося замедления инфляции. Однако в преддверии выходных игроки предпочли частично зафиксировать прибыль. Индекс МосБиржи после утреннего роста выше 2985 пунктов завершил основные торги ниже 2970 пунктов, индекс РТС - в районе 960 пунктов. Курс доллара от ЦБ РФ повысился на 0,37 рубля и составил с 8 февраля 97,2762 руб./$1.

Власти США и России пока не начинали обсуждение возможной встречи президентов обеих стран - Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщил CNN пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Между ними не было стартовых контактов для обсуждения того, нужна ли такая встреча, и если нужна, то где и как ее провести", - сказал он.

Телеканал отметил, что ранее на неделе Трамп заявил о конструктивных контактах руководства США и РФ.

В период с 3 по 7 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка оказались бумаги "Селигдара" (+19%), ПАО "Озон Фармацевтика" (+13%), МКПАО "Лента" (+12%); хуже рынка выглядели акции ПАО "Группа Позитив" (-16%), "Распадской" (-10%), МКПАО "ВК" (-8%).

Рынок акций РФ во второй декаде февраля продолжит попытки восстановления на ожиданиях новостей о планах встречи глав США и России по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины, также влияние на рынок могут оказать комментарии ЦБ РФ относительно дальнейшей монетарной политики после заседания регулятора 14 февраля (изменений ставки с уровня 21% не ожидается). Для индекса МосБиржи коридор колебаний на следующей неделе может составить 2900-3050 пунктов, для индекса РТС - 930-1000 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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