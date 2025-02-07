Рубль в пятницу немного подешевел в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 7 февраля. Юань немного укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подешевел перед выходными днями. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,2735 руб., что на 3,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 36,58 копейки, до 97,2762 руб./$1, и увеличил курс евро на 54,92 копейки, до 101,2243 руб./EUR1.

"Начавшийся до китайских праздников тренд на укрепление рубля продолжился и после их завершения. В среду рубль резко укрепился ниже психологического уровня в 13 руб. за юань, однако не смог там удержаться и уже в четверг вернулся к уровню 13,2-13,3 руб. за юань, где в настоящий момент и консолидируется. Мы ожидаем, что в ближайшее время рубль будет торговаться в диапазоне 13,1-13,5 руб. за юань. Среди существенных событий отметим публикацию ЦБ "Обзора рисков финансовых рынков" за декабрь 2024 г. - январь 2025 г., в котором регулятор объяснил начавшееся в декабре укрепление рубля адаптацией инфраструктуры валютного рынка к новым реалиям, а также ростом чистых продаж валюты экспортерами ввиду разовых факторов. Так, крупнейшие экспортеры в декабре нарастили продажи валютной выручки до $13,2 млрд при среднем показателе в 2024 г. на уровне $11,9 млрд. В январе данный показатель снизился до $9,9 млрд", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Принятые меры в сфере денежно-кредитной политики (ДКП) уже привели к замедлению кредитования, это создает предпосылки для снижения инфляции, но может затормозить рост экономики, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Принятые меры сегодня совокупные в денежно-кредитной политике уже начали замедлять кредитование экономики. Вы также это знаете, мы вам докладывали. Годовые темпы (роста кредитования - ИФ) снижаются шестой месяц подряд", - заявил Мишустин.

Он отметил, что замедление наблюдается как в части кредитования бизнеса, так и граждан.

"Это создает необходимые предпосылки для снижения цен, но неизбежно может приводить к торможению экономики, поэтому здесь наша задача, в первую очередь, совместно с Банком России перейти к очень ответственной бюджетной и макроэкономической политике", - отметил премьер-министр.

Он добавил, что, возможно, рост ВВП не будет столь значительным, как в 2024 году (4,1%). "Однако, это очень важно - остановить инфляцию и сделать все для того, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический на основе именно устойчивой макроэкономической ситуации", - подчеркнул Мишустин.

Путин отметил, что задачей на текущий год является снижение инфляции и выход на траекторию сбалансированного роста.

"У нас по году (инфляция по итогам 2024 года - ИФ) - 9,5%, а на 3 февраля это было уже 9,9% год к году (по методологии Минэкономразвития - ИФ). И это вызов для нас", - заявил президент.

"Мы должны предпринять все необходимое для того, чтобы у нас рост был сбалансированным", - подчеркнул он, отметив важность сохранения траектории роста экономики.

Крупнейшие экспортеры в декабре 2024 года нарастили продажу валюты на 66% - до $13,2 млрд - за счет повышения продаж нефтегазовых компаний, что было связано с разовым фактором, говорится в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ РФ.

Увеличению продаж валюты помимо прочего способствовало отсутствие крупных погашений валютных обязательств компаниями (в августе-ноябре 2024 года для погашения валютных обязательств отдельные компании покупали валюту).

Среднедневные чистые продажи в декабре тоже выросли на 66% - до $628 млн.

В среднем за 2024 год продажа валюты экспортерами составляла $11,9 млрд в месяц.

В январе 2025 года продажа валюты экспортерами снизилась на 25% - до $9,9 млрд, что является сезонным эффектом (за 2021-2025 годы в среднем сокращение в январе относительно декабря составляло 25%). Среднедневные продажи в январе сократились на 7% и составили $582 млн (показатель сопоставим с уровнем второго полугодия).

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в ноябре 2024 года (этот показатель регулятор дает с лагом) снизилось до 76% с 82%.

Рост продажи валюты со стороны экспортеров способствовал укреплению рубля, которое также происходило по мере постепенной адаптации участников рынка к новой структуре и каналам расчетов по внешнеторговым операциям.

Цены на нефть остаются в плюсе вечером в пятницу, инвесторы оценивают санкции США против Ирана и перспективы американской внешней торговли.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подорожали на 0,32% - до $74,53 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,45% - до $70,92 за баррель.

Минфин США в четверг объявил о санкциях против трех танкеров и нескольких организаций в разных странах в связи поставками нефти из Ирана в КНР.

"Нефть поставляют в интересах генерального штаба ВС Исламской республики Иран и его уже подпавшей под санкции компании Sepehr Energy. К этой активности причастны структуры и физические лица из разных стран, включая КНР, Индию и ОАЭ, а также несколько судов", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 февраля осталась на прежнем уровне - 20,26% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца также не изменились относительно четверга, оставшись на отметках 20,89% и 21,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 20,66% годовых.