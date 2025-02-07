Торговый ориентир для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 13,3-13,7 руб./юань - ПСБ

Торговый ориентир для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 13,3-13,7 руб./юань, для нефти - $72-75 за баррель Brent, говорится в материале аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"На неделе волатильность курсов возросла, но рубль продолжил укрепляться, - отмечают эксперты банка. - Юань на бирже обновлял минимумы с сентября 2024 года, уходя ниже 13 руб. Главный фактор укрепления - резкий рост продажи валюты экспортерами при сдержанной из-за жесткой ДКП активности экспортеров. На следующей неделе не ждем сильных изменений курса, наш ориентир - 13,3-13,7 руб./юань".

В свою очередь, цены на нефть Brent за неделю потеряли 1,5%, ближайший фьючерс остался ниже $75/барр. По мнению аналитиков, поводов для улучшений настроений на рынке нефти пока не видно: США намерены наращивать добычу нефти, а торговая война с Китаем становится лишь острее.

В отсутствие поддержки со стороны геополитики стратеги банка ожидают, что стоимость нефти Brent останется в диапазоне $72-75/барр. на следующей неделе.

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