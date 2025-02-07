Вероятно усиление волатильности на валютном рынке в феврале - инвестбанк "Синара"

Вероятно усиление волатильности на валютном рынке в феврале, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"Уже несколько недель курсы рубля к другим валютам остаются практически на одном уровне, несмотря на новые санкции на нефтегазовый сектор, - констатируют аналитики. - Валютная стабильность, которой мы обязаны притоку капитала, кажется временной. Хотя экспорт в декабре упал до $31,3 млрд со средних за январь - сентябрь $35 млрд, курс USD/RUB в последние недели оставался вблизи или даже ниже 100. Такую стабильность мы склонны связать с выбивающимся из статистики притоком капитала ($5,5 млрд в декабре, в то время как за 9М24 фиксировался в среднем отток в $6 млрд), что помогло Банку России даже нарастить ЗВР почти на $5 млрд в том же декабре".

Причина притока экспертам неизвестна, но регулятор видит ее в наконец дошедшей до России части "платежей за ранее оказанные услуги, поставки товаров на фоне санкционного давления на инфраструктуру международных расчетов" и "адаптации к новой структуре и каналам расчетов по внешнеторговым операциям".

"Между тем в начале уже этого года новостей о значительных погашениях валютных долгов и выплатах нерезидентам не появлялось, а значит, спрос на иностранную валюту остается довольно низким, - считают Каныгин и Афонин. - Результирующее влияние всех этих факторов скорее благоприятствует рублю. Впрочем, значимого укрепления рубля в 1К25 не ожидаем, но считаем вероятными усиление волатильности и повышение доходностей на долговом рынке".

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