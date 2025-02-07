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Главная / Мнения аналитиков / Вероятно усиление волатильности на валютном рынке в феврале - инвестбанк "Синара"
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07 февраля 2025 года 18:41
Вероятно усиление волатильности на валютном рынке в феврале - инвестбанк "Синара"
Вероятно усиление волатильности на валютном рынке в феврале, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин. "Уже несколько недель курсы рубля к другим валютам остаются практически на одном уровне, несмотря на новые санкции на нефтегазовый сектор, - констатируют аналитики. - Валютная стабильность, которой мы обязаны притоку капитала, кажется временной. Хотя экспорт в декабре упал до $31,3 млрд со средних за январь - сентябрь $35 млрд, курс USD/RUB в последние недели оставался вблизи или даже ниже 100. Такую стабильность мы склонны связать с выбивающимся из статистики притоком капитала ($5,5 млрд в декабре, в то время как за 9М24 фиксировался в среднем отток в $6 млрд), что помогло Банку России даже нарастить ЗВР почти на $5 млрд в том же декабре". Причина притока экспертам неизвестна, но регулятор видит ее в наконец дошедшей до России части "платежей за ранее оказанные услуги, поставки товаров на фоне санкционного давления на инфраструктуру международных расчетов" и "адаптации к новой структуре и каналам расчетов по внешнеторговым операциям". "Между тем в начале уже этого года новостей о значительных погашениях валютных долгов и выплатах нерезидентам не появлялось, а значит, спрос на иностранную валюту остается довольно низким, - считают Каныгин и Афонин. - Результирующее влияние всех этих факторов скорее благоприятствует рублю. Впрочем, значимого укрепления рубля в 1К25 не ожидаем, но считаем вероятными усиление волатильности и повышение доходностей на долговом рынке". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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